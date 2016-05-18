В России разрабатывают «Тигр» нового поколения

Средства на модернизацию военного автомобиля выделило Минобороны. Новинка должна появиться в 2018 году.

Первый образец нового поколения армейских автомобилей «Тигр» может появиться уже в 2018 году, об этом агентству ТАСС рассказал генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий. Уже начались опытно-конструкторские работы, а средства на создание нового автомобиля выделило Министерство обороны. Сейчас конструкторы прорисовывают эскизы нового автомобиля. Про новинку известно, что она будет иметь V-образное днище и увеличенную грузоподъемность. Также планируется повысить комфорт для размещения экипажа. Автомобиль получит второй и третий, а в перспективе четвертый класс защиты по общим техническим требованиям.

Справка

«Тигр» разработали конструкторы из ООО «Военно-инженерный центр», который является научным подразделением «Военно-промышленной компании». Автомобиль получился достаточно маневренным с высоким уровнем защищенности и востребован во многих силовых структурах России, особенно в Министерстве обороны. «Тигр» в различных модификациях, в том числе бронированные варианты с различным уровнем защиты, производят на Арзамасском машиностроительном заводе и оснащают двигателем ЯМЗ-5347-10 с турбонаддувом, мощностью 215 л.с. агрегатированным с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В основе автомобиля шасси рамной конструкции, несущее на себе основную часть агрегатов и кузов.

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Фото: АМЗ

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Комментарии (3)

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Интересно было бы уточнить расход у чудо-дизеля и статистику отказов.
А то у нас спутники в океан падают, неужто двигатели делать научились?
И вот кстати: топливная аппаратура наша или опять Бош, но «мы всех победим»?

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Каплан Илья

Топливная аппаратура Бош. Кстати, на двигателе В-2 тоже ставили Бош, но таки немцев разбили.

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КСВ

То есть, за 70 лет своей делать ге научились?
Прэлестно!

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