Автомобильное метро Tesla: первое видео высокоскоростных испытаний

Илон Маск, основатель компаний Tesla и The Boring Company, опубликовал в Инстаграме завораживающий видеоролик с разгоном транспортной электрической платформы в подземном туннеле до расчетной максимальной скорости 200 км/ч. Торможение впечатляет не меньше.

Легендарный американский предприниматель Илон Маск заслужил мировую известность не столько смелостью своих идей — мечтать мы все умеем, — сколько невероятной скоростью их реализации. Только в январе он впервые сообщил миру о своем проекте метрополитена для автомобилей, который должен решить проблему городских пробок, и вот уже в Лос-Анджелесе вовсю идет бурение системы скоростных туннелей, а в конце прошлой недели Маск опубликовал в Инстаграме видеозапись испытаний прототипа электрической платформы. Ролик, разумеется, продублирован энтузиастами и на YouTube, в частности на канале Robotpig:

Суть своей концепции автомобильного метро Маск изложил в начале мая тоже с помощью видеоролика, но сделанного на компьютере. Напомним, что речь идет о том, чтобы создать под землей сеть высокоскоростных, но узких (диаметром 3,65 м) и дешевых в производстве туннелей, соединенных с земной поверхностью лифтами. С помощью лифтов автомобили будут опускаться в эти туннели и на специальных электрических платформах-носителях перемещаться в них со скоростью 200 км/ч.

Прокладывать туннели быстрее, чем двигается улитка, — такова одна из главных задач The Boring Company.

Одна из ключевых технологических задач проекта: прокладывать такие туннели быстрее, чем двигается улитка по имени Гари — талисман The Boring Company. Что до стоимости прокладки, то Маск хочет добиться ее десятикратного уменьшения по сравнению со стоимостью прокладки традиционных метротуннелей. Для этого, в частности, планируется разработать машину, которая будет одновременно бурить и укреплять стены подземных артерий.

В интернете активно обсуждают автомобильное метро, скепсиса вокруг него много, некоторые «специалисты» и вовсе называют Илона Маска шарлатаном, однако, пока они упражняются в острословии, Илон Маск роет землю и вскоре грозится покрыть сетью туннелей весь Лос-Анджелес.

Осенью 2017 года компания Tesla представит миру свой первый электрический седельный тягач.

В феврале компания Tesla сменила название, отказавшись от слова Motors. Связано это с тем, что сфера деятельности фирмы теперь простирается далеко за границы автомобильной отрасли.

Фото, видео: Tesla