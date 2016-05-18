Инспекторов заставят тщательнее описывать дорожно-транспортные происшествия

МВД хочет усложнить описание аварий, добавив туда параметров. Правила оформления аварий не менялись с 2015 года.

Научно-исследовательский центр проблем безопасности движения (НИЦ БДД МВД) хочет ввести новые параметры описания дорожно-транспортных происшествий, чтобы учитывались все нюансы, вплоть до нависающих деревьев, колейности дороги, луж и посторонних предметов на проезжей части, трещин в асфальте, наличии или отсутствии бордюрного камня и т.д. Таким образом ведомство решило тщательнее подойти к изучению аварий, которым могли сопутствовать неудовлетворительные дорожные условия. Данный показатель, в отличие от других, растет, и, как сообщает «Коммерсант» , предложение об этом в ближайшее время будет направлено в ГИБДД.

Сегодняшние правила оформления аварий закреплены приказом МВД № 699 от 2015 года. Согласно ему, инспектор должен заполнить карточку ДТП, введя данные о нем в электронную базу данных. Учитываются такие параметры, как ширина и категория дороги, ширина проезжей части, количество полос, вид покрытия, состояние дороги, освещение, погода и т.д.

Один из показателей — транспортно-эксплуатационные характеристики дорог, нуждается в более тщательной проработке, считают в НИЦ БДД, так как с каждым годом растет число аварий, которым сопутствуют неудовлетворительные дорожные условия (НДУ). За первые три месяца с начала года таких аварий оказалось 54,7%.

Наиболее типичные случаи НДУ: отсутствие или плохая различимость разметки (48,6%), недостатки зимнего содержания дорог (44,6%), отсутствие знаков (18,3%) и дефекты покрытия (3,1%).

В отчете ФКУ НИЦ БДД МВД говорится, что на 27% увеличилось число ДТП, на совершение которых повлияло неправильное применение или плохая видимость дорожных знаков. В ведомстве подчеркивают, что, в основном, инспекторы регистрируют самые простые недочеты, выявляемые визуально или с помощью несложных измерительных приборов. Не делается глубокого анализа ситуации, а ведь это позволило бы объективнее оценить причины ДТП и разработать соответствующие меры по их устранению.

Несмотря на все усилия правительства, дороги во многих регионах оставляют желать лучшего, и жителям ничего не остается, как решать вопрос своими силами. Так, омские бизнесмены в апреле скинулись и отремонтировали участок дороги, расположенный в промзоне. Им часто приходится по нему ездить, а у местных властей руки до него все никак не доходили.

Росавтодор разрабатывает меры, направленные на продление срока службы федеральных трасс.

Фото: «За рулем»