Водитель чудом выжил в седане, разорванном пополам при ДТП

Лобовые столкновения с выездом на встречную полосу унесли немало человеческих жизней, но авария, имевшая место в прошлую субботу в американском штате Калифорния, явно из числа редких счастливых исключений, которые без преувеличениям можно назвать чудом.

Инцидент произошел на автостраде 101 близ городка Кловердейл, штат Калифорния, 13 мая примерно в 8 утра по местному времени. 27-летний Кевин Фенти, водитель большого внедорожника Toyota Sequoia, потерял контроль над машиной, выехал на полосу встречного движения и врезался в двигавшийся по ней седан Chevrolet Impala, за рулем которого находилась 26-летняя женщина Апол Лансанг. Удар пришелся на правую часть седана и оказался настолько сильным, что Импалу буквально разорвало пополам, но женщина отделалась лишь легкими травмами, так как была пристегнута, а подушки безопасности сработали штатно. Ну и провидение, безусловно, было на ее стороне. Виновнику аварии повезло меньше: в результате столкновения Кевина выбросило из машины, он получил повреждения средней тяжести. Других пострадавших нет, пассажиров в автомобилях, слава Богу, не было.

Как именно развивались события и что стало их причиной, предстоит выяснить полиции. Один из очевидцев записал на телефон видео с последствиями аварии еще до приезда полиции и спасателей и передал запись газете The Press Democrat. Предупреждаем, в ролике показано немного крови на лице Кевина, но по-настоящему шокирует степень разрушения Импалы, слабонервным лучше не смотреть:

Наверняка это ДТП станет предметом пристального изучения не только стражей порядка, но и специалистов по пассивной безопасности компаний General Motors и Toyota.

Стандартизированных краш-тестов, имитирующих лобовые аварии с участием двух машин, пока не существует, однако комитет Euro NCAP рассматривает возможность их включения в свою программу. Австралийская организация ANCAP на прошлой неделе опубликовала видеозапись лобового краш-теста с 50-процентным смещением двух хэтчбеков Toyota Corolla разных лет выпуска.

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Фото, видео: The Press Democrat