Peugeot и Citroen будут выпускать коммерческую технику в Узбекистане

АК «Узавтосаноат» и Группа PSA подписали соглашение о создании СП по выпуску легких коммерческих автомобилей. Завод построят в свободной индустриальной зоне «Джизак» в Узбекистане.

В Узбекистане в скором времени начнется строительство совместного предприятия Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive. Решение о сотрудничестве приняли Группа PSA и АК «Узавтосаноат». Новый завод производственной мощностью до 16 000 автомобилей в год расположится в 200 км от Ташкента. Выпускать там будут легкие коммерческие автомобили под брендами Peugeot и Citroën. Инвестиции в проект составят около 130 млн евро.

Peugeot и Citroën предоставят технологии, права на использование собственности и выстроят обучение сотрудников. Локализацию на новом предприятии планируется довести до 50%. Комплектующие будут производить на 30 заводах, принадлежащих АК «Узавтосаноат», и свыше 160 средних и малых предприятий.

В Узбекистане надеются, что новое предприятие будет способствовать росту промышленного производства и создаст новые рабочие места.

Фото: PSA

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Комментарии (1)

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