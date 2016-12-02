GM-АВТОВАЗ просчитал стоимость проекта Шевроле Нива 2

Предприятие определилось с объемом инвестиций и находится в ожидании банковского кредита.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

Во время встречи губернатора Самарской области Николая Меркушкина с руководством СП «Джи Эм-АВТОВАЗ» зашел разговор о том, насколько удалось продвинуться в реализации проекта. Губернатора заверили, что все идет по плану, проведена подготовительная работа и оптимизирован объем инвестиций. Подробностей об объеме требуемого финансирования не сообщают, но тольяттинские СМИ пишут, что в результате его ужали на 4,3 миллиарда рублей. АВТОВАЗ проект в целом поддержал, и теперь речь идет о получении банковского кредита.

Кроме того, гендиректор совместного предприятия «Джи Эм-АВТОВАЗ» Ромуальд Рытвински заявил, что текущее поколение Нивы получит новую функцию, о которой сообщат к концу мая, при этом автомобиль немного подорожает.

  • Таким образом, проект нового поколения Нивы очень медленно, но движется вперед. Ведь совсем недавно вице-премьер Аркадий Дворкович говорил о том, что пока не будет утверждена финансовая модель, говорить о предоставлении госгарантий преждевременно. Теперь же, судя по заверениям руководства, объем инвестиций согласован. Напомним, ранее интерес к проекту проявлял Сбербанк.
  • Концепт Нивы 2 (его вы видите на фото) показали еще в 2014 году, а в серию автомобиль должен был пойти в 2016-м. Но вмешался кризис, и проект отодвинули на неопределенный срок.

Фото: «За рулем»

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Отзывы о Chevrolet Niva (5)

Chevrolet 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Проходимость.

Недостатки:

Мотор, качество сборки, качество покраски, жадные официалы.

Комментарий:

Машины 2004 года выпуска были покрашены куда качественнее, чем сейчас. Машина требует доработки с новья. Качество сборки оставляет желать лучшего.

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Комментарии (3)

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Гладко было на бумаге. Деньги выделят, фактически не хватит даже на реализацию половины и будет очередной ё-мобиль.

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Ну просто классика: Российский Сбер, предоставит кредит американской конторе, что бы она могла производить авто на территории России, и продавать их русским, полученная прибыль как GM, так от кредитов (которые Сбером в свою очередь будут наверняка браться за рубежом))) , будет активно уходить за границу!!! Так мы еще долго на ноги не встанем)))) А еще кредиты покупателям выдаваться будут, то же я так понимаю прибыль «за бугор» пойдет))))

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