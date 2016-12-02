GM-АВТОВАЗ просчитал стоимость проекта Шевроле Нива 2

Во время встречи губернатора Самарской области Николая Меркушкина с руководством СП «Джи Эм-АВТОВАЗ» зашел разговор о том, насколько удалось продвинуться в реализации проекта. Губернатора заверили, что все идет по плану, проведена подготовительная работа и оптимизирован объем инвестиций. Подробностей об объеме требуемого финансирования не сообщают, но тольяттинские СМИ пишут, что в результате его ужали на 4,3 миллиарда рублей. АВТОВАЗ проект в целом поддержал, и теперь речь идет о получении банковского кредита.
Кроме того, гендиректор совместного предприятия «Джи Эм-АВТОВАЗ» Ромуальд Рытвински заявил, что текущее поколение Нивы получит новую функцию, о которой сообщат к концу мая, при этом автомобиль немного подорожает.
- Таким образом, проект нового поколения Нивы очень медленно, но движется вперед. Ведь совсем недавно вице-премьер Аркадий Дворкович говорил о том, что пока не будет утверждена финансовая модель, говорить о предоставлении госгарантий преждевременно. Теперь же, судя по заверениям руководства, объем инвестиций согласован. Напомним, ранее интерес к проекту проявлял Сбербанк.
- Концепт Нивы 2 (его вы видите на фото) показали еще в 2014 году, а в серию автомобиль должен был пойти в 2016-м. Но вмешался кризис, и проект отодвинули на неопределенный срок.
Фото: «За рулем»