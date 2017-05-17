FIA WEC: кто поедет в Ле-Мане

Организаторы FIA WEC опубликовали список экипажей, заявившихся на суточный марафон «24 часа Ле-Мана». Среди них — три коллектива с российской лицензией.

Две машины планирует выставить команда G—Drive Racing и одну SMP Racing. Соревноваться они будут в классе LMP2. Причем этот класс в предстоящей гонке будет весьма многочисленным: 25 спортпрототипов. Для сравнения — в зачетном классе мирового эндуранса LMP1 заявлено только шесть прототипов: два от Porsche LMP Team, три от Toyota Gazoo Racing и один от Bykolles Racing Team. В категории GT — всего 29 автомобилей: 13 из них относятся к подкатегории профессиональных, 16 — любительских.

Экипаж SMP Racing составят только российские пилоты: Михаил Алешин, Виктор Шайтар и Сергей Сироткин. Выступать они будут на спортпрототипе постройки Dallara. С итальянским производителем шасси SMP Racing сотрудничает уже несколько лет. В настоящее время компания занимается подготовкой техники следующего года — спортпрототипом класса LMP1.

FIA WEC, SMP Racing, G-Drive Racing, Михаил Алешин, Сергей Сироткин, Виктор Шайтар, Роман Русинов, Виталий Петров Виктор Шайтар, SMP Racing — победитель «24 часов Ле-Мана» 2015 года в классе LMGTE Am и бронзовый призер марафона в классе LMP2 в 2016 году.

Еще один пилот SMP Racing — Виталий Петров — также примет участие в «24 часах Ле-Мана», только в составе англо-китайского коллектива CEFC MANOR TRS RACING. С этой командой Виталий проводит полный сезон в FIA WEC. Его напарниками в суточном марафоне станут мексиканец Роберто Гонсалес и швейцарец Симон Труммер. Выступать они будут на спортпрототипе ORECA 07.

FIA WEC, SMP Racing, G-Drive Racing, Михаил Алешин, Сергей Сироткин, Виктор Шайтар, Роман Русинов, Виталий Петров Виталий Петров рядом со спортпрототипом ORECA 07 — Gibson команды CEFC MANOR TRS RACING.

Команда G—Drive Racing выставляет в Ле-Мане сразу два экипажа: Романа Русинова / Пьера Тирье / Алекса Линна — постоянных участников сезона, и Мемо Рохаса / Рио Хиракавы / Хосе Гутьерреса, выступающих в цветах российского коллектива в European Le Mans Series (на технической базе американской DragonSpeed). В планах коллектива по-прежнему победа в Ле-Мане и всем сезоне, поэтому двойные очки будут очень кстати. Выступать оба экипажа будут на ORECA 07 — Gibson.

FIA WEC, SMP Racing, G-Drive Racing, Михаил Алешин, Сергей Сироткин, Виктор Шайтар, Роман Русинов, Виталий Петров G-Drive Racing, ORECA 07 — Gibson.

В классе LMP1 заявлены шесть экипажей: Нил Яни / Андре Лотерер / Николас Тэнди и Тимо Бернхард / Эрл Бамбер / Брендон Хартли (Porsche LMP Team), Майк Конвей / Камуи Кобаяши / Стефан Сарразин, Себастьен Буэми / Энтони Дэвидсон / Казуки Накаджима и Николя Лапьер / Юджи Кунимото / Хосе-Мария Лопес (Toyota Gazoo Racing), а также Оливер Уэбб / Доминик Крайхамер / Джеймс Росситер (Bykolles Racing Team).

FIA WEC, SMP Racing, G-Drive Racing, Михаил Алешин, Сергей Сироткин, Виктор Шайтар, Роман Русинов, Виталий Петров В текущем сезоне FIA WEC чемпионство в LMP1 разыгрывают между собой только Porsche и Toyota. Других производителей в классе нет.

«24 часа Ле-Мана» по праву считаются одной из самых престижных гонок мира — принять участие в ней стараются многие спортсмены и люди, по своей основной профессии далекие от автоспорта. Например, в экипаже команды Vaillante Rebellion вместе с Нельсоном Пике-мл. и Матиасом Беше поедет датский программист Дэвид Хайнемайер Хенссон, который в прежние годы уже выступал в Ле-Мане и даже выигрывал в любительском зачете GT. А в составе экипажа TDS Racing в классе LMP2 дебютирует миллиардер, владелец нефтегазовой компании Perenco Франсуа Перродо. Будучи фанатом автоспорта, он с 2010 года выступает в зачете LMGTE Am мирового эндуранса, с 2013 года в этой же категории выходит на старт в Ле-Мане, причем в прошлом году стал серебряным призером.

FIA WEC, SMP Racing, G-Drive Racing, Михаил Алешин, Сергей Сироткин, Виктор Шайтар, Роман Русинов, Виталий Петров Франсуа Перродо (в центре) — глава нефтегазовой компании Perenco.

Еще один интересный экипаж класса LMP2: Racing Team Nederland, которая будет выступать на Dallara P217 — Gibson. Создатель команды — 50-летний голландский бизнесмен Фриц ван Эрд, основатель и владелец сети супермаркетов Jumbo. Он несколько лет спонсировал карьеру Макса Ферстаппена, пока тот не перешел в Формулу 3. Сам ван Эрд увлекается гонками с детства: сначала это был мотоцикл, затем автомобиль — в Формуле Форд, Формуле Рено, даже Дакаре. Настала очередь и для «24 часов Ле-Мана». В создании команды Фрицу помог голландский пилот Ян Ламмерс. Вместе с Рубенсом Баррикелло они составят один экипаж. Причем ван Эрд будет самым неопытным участником, в чем прекрасно отдает себе отчет — специально для суточного марафона он и пригласил профессионалов. Ведь Ян Ламмерс, которому 2 июня исполнится 61 год, — победитель «24 часов Ле-Мана» 1988 года и пилот Формулы 1 в 1979–1982 годах.

FIA WEC, SMP Racing, G-Drive Racing, Михаил Алешин, Сергей Сироткин, Виктор Шайтар, Роман Русинов, Виталий Петров Фриц ван Эрд (в желтом комбинезоне) в боксах Racing Team Nederland во время этапа European Le Mans Series, где команда также принимает участие.

Примет участие в гонке и создатель спортпрототипов Жак Николе — он возглавляет OAK Racing и Onroak Racing, компанию-производителя шасси Ligier. Жак будет выступать вместе со своим сыном Пьером Николе и французским банкиром, непрофессиональным пилотом Эриком Марисом. Пилотировать они будут, разумеется, Ligier JSP217 — Gibson филиппинской команды Eurasia Motorsport.

FIA WEC, SMP Racing, G-Drive Racing, Михаил Алешин, Сергей Сироткин, Виктор Шайтар, Роман Русинов, Виталий Петров Жак Николе — руководитель OAK Racing и Onroak Racing, компании-производителя шасси Ligier.

Как обычно, сразу несколько экс-пилотов Формулы 1 вновь выйдет на старт «24 часов Ле-Мана»: Бруно Сенна за Vaillante Rebellion, причем вместе с хорошо известными Николя Простом и Жульеном Каналем; Карун Чандок в экипаже с молодыми британскими пилотами Найджелом Муром и Филом Хэнсоном — за Tockwith Motorsports; английскую Manor, которая в текущем сезоне сменила лицензию с британской на китайскую и попутно добавила к своему названию имя компании-спонсора, будет представлять Жан-Эрик Вернь.

В категории GT можно встретить еще знакомые фамилии: Джанкарло Физикелла (RISI COMPETIZIONE), Лукас ди Грасси (AF Corse), Себастьен Бурдэ (Ford Chip Ganassi Team USA), Ян Магнуссен (Corvette Racing GM) — из Формулы 1, Мигель Молина (AF Corse), Энди Приоль и Джо Хэнд (Ford Chip Ganassi Team USA) — из DTM, Райан Бриско и Скотт Диксон (Ford Chip Ganassi Team USA) — из IndyCar.

FIA WEC, SMP Racing, G-Drive Racing, Михаил Алешин, Сергей Сироткин, Виктор Шайтар, Роман Русинов, Виталий Петров Гарри Тинкнелл / Энди Приоль / Луис-Фелипе Дерани (Ford Chip Ganassi Team USA), класс LMGTE Pro.

И многие другие. Хотя стоит отметить, что в этом году «24 часа Ле-Мана» не могут похвастаться большим количеством громких имен — сказался уход из чемпионата нескольких команд, и в первую очередь Audi из LMP1.

Суточный марафон «24 часа Ле-Мана» стартует 17 июня.

Фотографии: SMP Racing, G-Drive Racing, Racing Team Nederland, FIA WEC, European Le Mans Series