В Германии появились скамейки для попутчиков

Голосовать у дороги в надежде, что тебя подберут в качестве попутчика, становится все менее популярным. Можно воспользоваться специальным мобильным приложением и заранее обговорить маршрут, однако появляются и новые формы «голосования» на дороге.

В Германии продолжает набирать популярность услуга бесплатного подвоза попутчиков. И это очень хорошо: чем меньше машин на тысячу едущих, тем лучше для экологии и трафика. В Кобурге решили придать этому самодеятельному сервису цивилизованные рамки. Теперь жителям города нет необходимости стоять у обочины с поднятым пальцем и картонкой с корявой надписью. Власти расставили в нескольких местах специальные скамейки «для попутчиков», снабженные еще и дощечками, на которых можно написать, куда нужно ехать. На снимке мама с дочкой, разумеется, хотят проехать в библиотеку, а вот доска с надписью «рынок» сиротливо лежит в сторонке.

Проезжающий мимо водитель, видя людей, сидящих на скамейках, сразу понимает, что они хотели бы составить ему компанию. Кстати, аналогичные места ожидания оборудованы не только в Германии, но и в Австрии. Называться такие скамейки могут по-разному, но их назначение всем понятно.

В России, если вы не против подвезти попутчика, лучше всего для этого подойдут сервисы типа BlaBlaCar. Для этого там нужно заранее прописать свой маршрут.



Фото: presseportal.de

(Благодарим за помощь в создании материала Алексея Воробьева-Обухова)

