Новый Kia Rio для российского рынка: появились первые фото

Фотошпионы засняли экстерьер и интерьер седана, который сейчас готовят к серийному пуску на заводе в Санкт-Петербурге. Автомобиль посвежел и стал больше напоминать европейских собратьев-бюджетников.

Фото нового Киа Рио появились на страничке Клуба Киа Рио. Ожидалось, что экстерьер и интерьер нового Рио полностью повторят дизайн китайского аналога Kia K2. Однако автомобиль для российского рынка получил свои, оригинальные черточки.

В целом же, если сравнивать новинку для российского рынка с текущим поколением Kia Rio, стоит отметить более современный дизайн экстерьера. У модели обновленная оптика, другие бамперы, колодцы противотуманок теперь обособлены и вкупе с дневными ходовыми огнями приобрели г-образную форму. Изменены пропорции верхней и нижней частей радиаторной решетки: низ стал «солиднее». Изображения автомобиля сзади нет, но, судя по фото профиля, обновлена форма и задних фонарей, они стали более вытянутыми.

Есть новшества и в салоне: изменена форма руля, на нем иное расположение кнопок управления: теперь они выстроились вдоль «спиц», за счет этого само колесо выглядит более легким и элегантным. Кнопки обогрева сидений «переехали» ближе к торпедо (сейчас они располагаются между сиденьями водителя и пассажира). Форма торпедо стала лаконичнее, изменена форма воздуховодов: в новом автомобиле их края смотрят вниз. Изменена панель приборов: «окно» бортового компьютера теперь располагается справа.

Что касается оснащения, то не секрет, что «двойник» Соляриса получит те же моторы: новый 1,4 л Kappa мощностью 99,7 л.с. и обновленный 1.6 (123 л.с.), и коробки передач — 6-ступенчатые механика и автомат.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» уже приступил к пусконаладочному производству нового поколения Kia Rio, в середине лета начнется его полномасштабный выпуск, а в продаже автомобиль можно ожидать ближе к сентябрю.

Американский Kia Rio дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке в апреле этого года.

Новый седан Kia Rio в исполнении для китайского рынка (там он известен под именем K2) попал в объектив фотошпионов еще в сентябре прошлого года. На рынке Поднебесной автомобиль продается с 2016 года.



Фото: kia-rio.net