Московскому монорельсу подписали приговор: линию демонтируют

Один из символов лужсковской эпохи, Московский монорельс, скоро станет частью истории. В 2018 году начнется его переформатирование в трамвайную линию.

Монорельсовая дорога в Москве открылась в 2004 году, тогдашний мэр города Юрий Лужков планировал в будущем развивать этот необычный вид транспорта, но дальше одной 4,7-километровой ветки с шестью станциями на северо-востоке столицы дело не пошло. Пять лет назад московские власти впервые заговорили о возможности демонтажа монорельса, поскольку он зарекомендовал себя как слишком дорогой в обслуживании и неэффективный вид транспорта. С января 2017 года линия функционирует в экскурсионном режиме: ежедневный период работы сократился до 12 часов (с 8 утра до 8 вечера), интервалы между поездами увеличились до 30 минут.

Вчера руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев заявил журналистам о том, что скоро монорельс и вовсе прекратит свое существование, его слова цитирует информационное агентство ТАСС:

«В 2018 году планируем приступить к форматированию монорельсовой дороги в конструкцию трамвайного назначения. Трамвайный режим будет намного эффективней, чем монорельсовый транспорт. Часть монорельса будет демонтирована, и получится одна большая длинная трамвайная горка».

Таким образом, от монорельса останется лишь несколько эстакад, подвижной состав будет полностью заменен. Сохранится ли в существующем виде хотя бы одна станция, с платформой и вестибюлями, неизвестно, проект реконструкции еще не утвержден. У тех, кто еще ни разу не ездил на монорельсе, время воспользоваться им еще есть, причем лучше сделать это сейчас, весной, так как летом в аквариумных вагончиках слишком душно.

Пассажиропоток на монорельсе резко упал в прошлом году после открытия Московского центрального кольца.

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Фото: Николай Галкин/ТАСС