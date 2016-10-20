Renault Trafic превратился в шаттл космического класса

Французская фирма представила VIP-версию своего среднеразмерного микроавтобуса. Она получила название SpaceClass и будет обслуживать гостей и участников юбилейного, 70-го Каннского кинофестиваля.

Массовый бренд, премиальный комфорт — так можно вкратце обозначить суть новой модификации микроавтобуса Renault Trafic. Уже сегодня вечером SpaceClass будет подвозить участников Каннского кинофестиваля к красной ковровой дорожке, так как фирма Renault является официальным партнером нынешнего, юбилейного киносмотра.

Снаружи SpaceClass отличается окрашенными в цвет кузова бамперами, хромированной фальшрадиаторной решеткой, вставками из черного глянца, 17-дюймовыми колесными дисками с «эффектом бриллианта» и специальными шильдиками. Фестивальные машины будут окрашены в эксклюзивный серый металлик Comet Grey, но покупатели, разумеется, смогут выбрать и другие цвета.

В салоне в зависимости от конфигурации может быть до 9 мест, а опциональный пакет Signature Pack превращает микроавтобус в мобильный офис: кресла второго ряда можно развернуть на 180 градусов и организовать таким образом комнату для переговоров. Для документов и ноутбуков предусмотрен раскладной столик, он хранится в сложенном состоянии в специальной тумбочке, перемещающейся вдоль салона на рельсах. Производитель также обещает достаточное количество 220-вольтовых розеток и USB-портов для зарядки имеющихся у седоков гаджетов. Атмосферу премиальности, кроме того, создают кожаная отделка кресел, изящные светодиодные светильники, тонированные стекла и индивидуальные дефлекторы обдува.

На европейском рынке SpaceClass появится в продаже в сентябре этого года, а в России Renault Trafic на данный момент официально не предлагается.

Renault Trafic дал жизнь нескольким моделям-клонам, а именно Opel Vivaro, Fiat Talento и Nissan NV300.

В начале этого года фирма Renault представила электрическую версию большого коммерческого фургона Master.

В 2015 году Renault Trafic получил свою, пожалуй, самую необычную модификацию под названием Formula Edition.

Фото: Renault