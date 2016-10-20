Внедорожники Foton Sauvana будут завозить в Россию из Белоруссии

Модель локализовали на местном предприятии «Белджи». В связи с этим цены на автомобили стали доступнее.

Китайская компания Foton Motor объявила о начале продаж локализованной модели Sauvana, производство которой для России теперь полностью осуществляется белорусским предприятием «Белджи». Ранее к нашим дилерам поступали машины китайской сборки. В связи с локализацией производства на территории Таможенного союза снижены цены и расширена гарантия на двигатель и коробки передач — до 7 лет или 120 000 км пробега.

Локализованные автомобили адаптированы к условиям российской эксплуатации и, согласно требованию нашего законодательства, оснащены системой вызова экстренной помощи при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

В России предлагают автомобили с 2,0-литровым мотором мощностью 201–217 л.с., 5-ступенчатой механикой и 6-диапазонным автоматом на выбор. Уже в базе автомобиль оснащается полным приводом с понижающей передачей, самоблокирующимся дифференциалом заднего моста, ABS, системой курсовой устойчивости, электростеклоподъемниками, климат-контролем, противотуманками и многим другим.

Топовая версия автомобиля дополнена мультимедиасистемой с сенсорным дисплеем, кожаной обивкой сидений, датчиками парковки, системой помощи при трогании на подъеме, системой контроля спуска с горы, третьим рядом сидений и отопителем салона для пассажиров задних пассажиров.

Автомобиль в пятиместном исполнении в базовой версии с МКП теперь стоит 1 454 990 руб. (ранее за него просили 1 669 990 рублей).

Семиместный внедорожник в версии Comfort обойдется в 1 494 990 руб., комплектация Luxury (5 мест) с автоматом — в 1 620 990 руб., а за Premium (АТ, 7 мест) попросят 1 704 990 рублей.

Савана с дизельным 163-сильным мотором Cummins доберется до России летом этого года.

Ранее марка Foton была представлена в России, в основном, грузовой и коммерческой техникой, но с лета прошлого года компания наращивает присутствие и продвигает легковые автомобили. Начал производитель с того, что открыл эталонный автосалон на Можайском шоссе.



Фото: Foton