Сотрудники Спецсвязи устроили разборку на дороге, угрожая водителю оружием

Оговоримся сразу, в этом инциденте виноваты обе стороны, однако аргументом одной из них стало табельное оружие. И, таким образом, обычная дорожная перебранка переросла в серьезный конфликт.

Интернет всколыхнуло видео дорожного конфликта, в который оказались втянуты сотрудники госучреждения. Ролик изобилует ненормативной лексикой, и поначалу кажется, что идет задержание опасного преступника, однако в реальности двое немолодых людей в погонах пытаются запугать водителя иномарки, подрезавшего спецмашину. Известно, что прокуратура уже ведет проверку данного инцидента, а истеричные сотрудники уважаемой организации, которые, по идее, должны обладать стальными нервами, на время отстранены от работы.

Но водитель легковушки в интервью одному из приморских изданий честно признался, что после того, как спецмашина (неясно — умышленно или нет) подрезала его автомобиль, он решил «проучить» невнимательного водителя. На путепроводе он обогнал автомобиль Спецсвязи, подрезал его, стал тормозить, не пропуская вперед. Только после этого и разгорелся конфликт на дороге, в ходе которого были и угрозы, и бряцание оружием, и требование предъявить документы.

В этом деле много неясного. Так, вообще-то, сотрудники Спецсвязи занимаются транспортировкой и охраной спецгрузов, в том числе секретной корреспонденции, оружия и даже наркотиков. Что перевозили в спецмашине в этот день и почему люди в погонах отреагировали так нервно, предстоит теперь разобраться прокуратуре. Но, возможно, они полагали, что у них есть на это причины. Самое же неприятное в этой истории, что конфликт разгорелся на ровном месте, потому что никто из его участников не захотел сдержать свои амбиции. При этом несложно себе представить, что могло бы произойти, если, скажем, у мужчины с оружием дрогнула рука. А ведь водитель иномарки был в салоне не один, рядом сидела молодая девушка, которая все это время тоже находилась под прицелом пистолета.

Комментирует редактор «За рулем», юрист Сергей Смирнов.

Сотрудники этой организации, исполняя свои служебные обязанности, безусловно, имеют право применять оружие, если есть реальная опасность посягательства на спецгруз или жизни самих фельдъегерей. Была в этой конкретной ситуации угроза или нет, судить не берусь, в ролике видно лишь словесную перепалку на уровне школьных разборок.

Не буду комментировать этическую сторону конфликта, возникшего между водителем автомобиля и сотрудниками Спецсвязи, понятно, что подобное поведение не красит ни одну из сторон конфликта. Причем поведение сотрудников Спецсвязи, как мне кажется, дает повод задуматься об их профессиональной пригодности, ведь, если судить по информации с официального сайта ФСО, служить там могут исключительно здоровые, образованные и хорошо подготовленные люди, а здесь мы видим совсем других связистов.

Ну а водителям рекомендую ни в коем случае не устраивать на дорогах гонки с подрезаниями вообще, и с автомобилями спецслужб в частности. Если уж возникла спорная ситуация, советую не вступать в перепалку и сделать все возможное, чтобы разрешить конфликт мирным путем.

Если требуют показать документы, покажите, здесь ведь речь идет не о водительском удостоверении, а о паспорте. Ведь права мы обязаны предъявлять только сотрудникам полиции, о чем сказано в Правилах дорожного движения. И ни в коем случае не перегибайте палку, как водитель легкового автомобиля. Здоровье, как говорится, дороже.

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Фото: YouTube

