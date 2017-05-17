Автомобили-роботы научились распознавать дорожные знаки

Интеллектуальная система помощи водителю, разработанная российской компанией, способна распознавать практически все основные дорожные знаки, частично заслоненных пешеходов, а также объекты в темное время суток и в туннелях.

Пример детекции частично заслоненных автомобилей (выделено красным)

Компания Cognitive Technologies выпустила новую версию интеллектуальной системы помощи водителю. Интеллект беспилотника и раньше был способен распознать на дороге большинство знаков, но его постоянно совершенствуют, и теперь он выявляет и реагирует на более 40 часто встречающихся знаков. Как говорят разработчики, по мере модернизации системы, продвигаться вперед становится все сложнее, ведь речь уже идет не о процентах улучшений, а о их сотых долях, настолько совершенной становится ее механизм. Теперь она с легкостью выявляет знаки особых предписаний (направления движения по полосам, начало полосы, конец полосы, искусственная неровность и др.), предписывающие знаки (круговое движение и др.) и информационные дорожные знаки (парковка и др.).

Есть подвижки и в распознавании частично видимых объектов, например, когда переходящий улицу человек заслонен транспортными средствами.

Также искусственный интеллект научили лучше «видеть» в условиях недостаточной освещенности: ночью, в туман и тоннелях.

Напомним, что в августе 2016 года российская компания Cognitive Technologies начала разработку собственной платформы для автономного вождения C-Pilot, которая подходит для любых типов автомобиля. Тестируется система на опытном образце кроссовера Nissan X — Trail .

. Эта же компания занимается разработкой программного обеспечения для роботизированных КАМАЗов. Первые готовые прототипы ожидаются в начале 2018 года.



Фото: Cognitive Technologies и Сергей Вдовин/ТАСС