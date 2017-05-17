Отключаемый полный привод: в BMW рассказали о новом спортседане M5

Впервые в истории BMW M5 оснастят полным приводом, но чтобы не огорчать любителей «классики», в автомобиле предусмотрен и заднеприводный режим. Прочие изменения носят эволюционный характер.

Полноценная премьера BMW M5 поколения G30 ожидается ближайшей осенью, а пока баварская фирма рассказала о некоторых ключевых особенностях нового спортседана и опубликовала фотографии закамуфлированного тестового прототипа.

Значительного рывка в отдаче бензиновой «битурбовосьмерки» не ожидается: ее мощность будет на уровне 600 л.с., максимальный крутящий момент превысит отметку в 700 Нм. Зато в динамике автомобиль прибавит изрядно, в основном благодаря полному приводу: можно рассчитывать на разгон до сотни в пределах 3,5 с против 3,9 с у седана M5 поколения F10, повороты новая «эмка» будет проходить значительно шустрее предшественника.

Принципиально система M xDrive устроена так же, как полный привод у менее мощных «пятерок», но все компоненты усилены, а в задней оси установлен активный М-дифференциал. Мощность на передние колеса отбирает установленная в раздаточной коробке многодисковая муфта с электронным управлением. Коробка передач — только 8-ступенчатый автомат M Steptronic с возможностью ручного выбора передач селектором на центральном тоннеле либо подрулевыми лепестками.

По умолчанию новая «эмка» — полноприводная, но даже в дежурном режиме 4WD в ее повадках будет ощущаться заднеприводный характер. Режим 4WD Sport допускает небольшие, но безопасные скольжения, обостряет реакции на органы управления и делает езду более захватывающей — он оптимален для достижения наилучшего времени прохождения гоночной трассы. Ну а режим 2WD — для тех, кто ценит «классику» и хочет получить максимальное удовольствие от управления.

Разумеется, пилоту будет доступен широчайший диапазон настроек ходовой части, двигателя и трансмиссии, а понравившиеся комбинации можно записать в память бортового компьютера и активировать их в любой момент клавишами M1 и М2 на рулевом колесе.

Как звучит новый М5, предлагаем послушать в фирменном видеоролике, а тем, кто владеет английским, наверняка будет также интересен рассказ о новинке Франка ван Мила, главы BMW M GmbH:

Премьера седана BMW 5-й серии поколения G30 состоялась в октябре прошлого года, в феврале нынешнего дебютировал универсал.

В апреле новая «пятерка» обзавелась модификацией M550d xDrive с дизельной рядной «шестеркой», оснащенной четырьмя турбокомпрессорами. По своим динамическим качествам эта машина сопоставима с седаном M5 поколения F10.

Также в апреле новая «пятерка» BMW прошла краш-тесты Euro NCAP, по результатам которых получила максимальный пятизвездный рейтинг, но эксперты обнаружили в машине некоторые досадные огрехи.

Фото, видео: BMW