Volvo пополнила ряды дизельной оппозиции

Глава шведской компании Хакан Самуэльсон заявил, что текущее поколение дизельных двигателей Volvo может оказаться последним. Разработка новых в условиях ужесточения экологических норм нецелесообразна.

Дизельные моторы Volvo семейства Drive-E на данный момент одни из лучших в своем 2,0-литровом классе.

В настоящее время у Volvo есть вполне современная линейка 2,0-литровых дизельных двигателей Drive-E, которые отвечают действующим экологическим нормам США и Европы и будут актуальны еще лет пять-семь. Заниматься разработкой дизелей, рассчитанных на более отдаленную перспективу, Хакан Самуэльсон на данный момент не видит смысла — такую позицию он обозначил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению топ-менеджера, перспективные экологические требования приведут к тому, что оснащенные дизельными двигателями автомобили сравняются по цене с plug-in гибридами, при этом гибриды намного проще адаптировать к грядущим нормам Euro и сертификационным ездовым циклам, приближенным к реальности.

Volvo планирует развивать именно гибриды и электромобили, они позволят компании выполнить требование Евросоюза по выбросам СО 2 на уровне 95 г/км в среднем по модельному ряду, которое должно вступить в силу в начале следующего десятилетия. Выпуск plug-in гибридов шведы уже успешно освоили, а первый массовый серийный электромобиль они представят в 2019 году.

Под руководством Хакана Самуэльсона фирма Volvo добилась завидных успехов и с уверенностью смотрит в будущее без дизельных двигателей.

Напомним, в феврале этого года стало известно о том, что концерн Volkswagen отказался от разработки нового 1,5-литрового турбодизеля, а осенью прошлого года руководство Renault предрекло исчезновение дизелей с европейского рынка, если власти не ослабят экологическую удавку. Разработать эффективную систему очистки выхлопных газов до требуемых параметров несложно, но ее стоимость будет сопоставима со стоимостью самого двигателя, цена агрегата для массового потребителя окажется неподъемной. Вместе с тем французы стараются продлить жизнь дизеля за счет так называемой мягкой гибридной схемы: представленный год назад компактвэн Scenic четвертого поколения получил модификацию с 48-вольтовой АКБ и небольшим электромотором-генератором, ассистирующим дизелю при максимальных нагрузках. Появятся 48-вольтовые гибридные силовые установки и у Volvo, но на основе бензинового ДВС. Тянуть же дизель в светлое «зеленое» будущее шведы явно не собираются.

В конце апреля в Швеции стартовало производство кроссовера Volvo XC60 второго поколения, первыми с конвейера начали сходить модификации T8 с plug-in гибридной силовой установкой.

Еще одно важное направление развития шведской компании — система автономного вождения. Свой первый беспилотник Volvo планирует представить в 2021 году.

Фото: Volvo