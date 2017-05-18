Fiat Argo придет на смену стремительно теряющему популярность Punto

Бразильское подразделение Fiat анонсировало новый субкомпактный хэтчбек, который в перспективе станет глобальным. Продажи в Южной Америке начнутся уже этим летом.

В прошлом году продажи Фиата Пунто в Бразилии рухнули более чем на 50%, до 7709 штук, однако это можно списать на общее депрессивное состояние бразильского рынка, к тому же Punto считается здесь моделью дорогой и нишевой. Соразмерный Palio, к примеру, на порядок популярнее, хотя и на него спрос в прошлом году сократился почти вдвое.

Плохи дела у Punto и в Европе: в 2016 году продано 62 654 штуки, тогда как десять лет назад, в 2006-м, дилерам удалось реализовать 401 625 экземпляров.

Главная причина падения популярности очевидна: Fiat Punto нынешнего, третьего поколения, разработанный еще в начале 2000-х совместно с GM, безнадежно морально устарел и давно требует замены, и вот, наконец, она появилась.

Преемник получил имя Argo и уже в июне начнет выправлять пикирующую кривую продаж Фиата в Бразилии, однако пока в нашем распоряжении есть лишь пара фотографий экстерьера и скудная информация о технической начинке.

На фирменных снимках новый хэтчбек представлен в топовой спортивной версии HGT, которая будет оснащаться атмосферным бензино-спиртовым 1,8-литровым двигателем E.torQ мощностью порядка 140 л.с. Только эта модификация предложит в качестве альтернативы механической коробке передач гидромеханический автомат. Версии с менее мощными моторами 1.0 и 1.3 семейства FireFly тоже могут быть двухпедальными, но с более простой роботизированной 5-ступенчатой коробкой с одним сцеплением.

Европейская версия Argo дебютирует, скорее всего, только в следующем году, но набор силовых агрегатов у нее будет совсем другой.

Fiat Argo HGT будет конкурировать в Бразилии с другим местным хот-хэтчем — Renault Sandero RS.

Год назад Fiat представил в Бразилии свою самую бюджетную новинку — субкомпактный кросс-хэтчбек Mobi.

Фото: Fiat