Госдума в очередной раз перенесла запрет на работу иностранцам без российских прав

Предельный срок обмена иностранных водительских прав на российские для работы шофером по найму будет продлен до 1 июня 2018 года. Законопроект об этом Госдума уже приняла в первом чтении.

Депутаты в очередной раз собираются отложить вступление в силу закона, обязывающего иностранных граждан с 1 июня этого года иметь российские водительские удостоверения, если они собираются работать профессиональными шоферами на территории РФ.

Закон о запрете использовать национальные водительские удостоверения тем, кто работает в профессиональной сфере, был принят еще в 2013 году. Права таким водителям необходимо обменять на российские, для этого следует сдать три экзамена: один теоретический и два практических (на автодроме и в условиях городского движения). Сейчас в России работает около 9,5 тыс. иностранных водителей, причем большинство из них трудятся в Смоленской, Брянской областях и в Московском регионе.

В сопроводительных документах к законопроекту указывается, что иностранные водители, желающие получить российские права, столкнулись с трудностями — в подразделениях Госавтоинспекции нет специальных автомобилей и оборудованных площадок (автодромов). Однако врио начальника ГИБДД России Владимир Швецов с этим утверждением не согласился, он полагает, что проблем со сдачей экзаменов практически нет. Есть затруднения в Смоленске, но получить права российского образца, подтвердив свои знания, можно и в любом другом регионе без предварительного обучения. Также депутаты напомнили, что с 2013 года стало больше субъектов РФ, в состав России вошли Республика Крым и город Севастополь, водители этих регионов имеют, в основном, украинские водительские удостоверения.

Таким образом, депутаты предложили перенести срок завершения обмена иностранных водительских прав до 1 июня 2018 года, за это время все иностранные водители смогут без спешки обменять свои удостоверения.

Необходимо отметить, что сроки введения запрета на работу по найму с национальными правами сдвигались уже трижды. Переносом сроков вступления закона в силу осталась недовольна вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, отметившая, что постоянное отодвигание сроков дискредитирует работу Госдумы. Если закон принят, его нужно исполнять, считает депутат.

По мнению некоторых депутатов, перенос запрета пролоббирован бизнесменами, которым выгоднее нанимать дешевых иностранных водителей, соглашающихся работать за копейки. Так, в отдельных отраслях жалование шофера может составлять 12–15 тыс. рублей, граждане РФ за такие деньги работать не соглашаются.

Также Госдума планирует внести поправку в статью 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и разрешить, в порядке исключения, водителям-белорусам, официально работающим на территории РФ, пользоваться национальными правами. Работающие в Белоруссии россияне, в свою очередь, также могут пользоваться национальными водительскими удостоверениями на территории этой страны.

В 2015 году сроки обмена национальных прав были продлены по той же причине, что и теперь: чтобы у жителей Крыма и Севастополя не возникло проблем с трудоустройством.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС