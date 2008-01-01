Ралли: авария на тестах под Псковом

В среду на раллийных тестах произошла серьезная авария: столкнулись два автомобиля, штурман одного из экипажей погиб.

Столкновение произошло между экипажами Алексея Лукьянюка / Никиты Гергеля и Вячеслава Кучерова / Алексея Лядухина. В результате аварии трое пострадали, штурман Алексей Лядухин погиб.

По сообщениям пресс-службы команды PROSPEED, после аварии Алексей Лукьянюк, Никита Гергель и Вячеслав Кучеров с травмами были доставлены в Великолукскую межрайонную больницу. В 00:15 четверга вертолетом МЧС спортсменов перенаправили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России им. А.М. Никифорова в Санкт-Петербурге. Сразу же были произведены все необходимые обследования, Никите Гергелю, который получил переломы голеней и ожоги тела, проведена операция, его состояние оценивается как тяжелое.

Алексей Лукьянюк, ралли Пушкинские горы, Никита Гергель, Алексей Лядухин, Вячеслав Кучеров

Алексей Лукьянюк, ралли Пушкинские горы, Никита Гергель, Алексей Лядухин, Вячеслав КучеровАлексей Лядухин был опытным штурманом, много лет выступавшим в ралли.
Алексей Лядухин был опытным штурманом, много лет выступавшим в ралли.

Состояние Алексея Лукьянюка оценивается как средней тяжести: у него диагностировали несколько переломов и ушибов, которые, по прогнозам врачей, повлиять на двигательные функции организма не должны. В ближайшее время планируется проведение плановых операций.

По информации команды ProSport Rally, Вячеслав Кучеров был доставлен в московский НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, где затем переведен в обычную палату. Его состояние оценивается как тяжелое, но не опасное для жизни.

Тесты проводились перед ралли «Пушкинские горы», которое должно состояться 18–20 мая в Псковской области. В нем должны были принять участие экипажи Вячеслава Кучерова / Алексея Лядухина и Станислава Травникова / Никиты Гергеля. На тестах Алексей Лукьянюк помогал Никите Гергелю в подготовке к соревнованию.

Инцидент, случившийся в Новосокольническом районе Псковской области, расследуется.

Алексей Лукьянюк, ралли Пушкинские горы, Никита Гергель, Алексей Лядухин, Вячеслав Кучеров

Алексей Лукьянюк, ралли Пушкинские горы, Никита Гергель, Алексей Лядухин, Вячеслав КучеровАлексей Лукьянюк в начале мая одержал победу на втором этапе FIA ERC, ралли Канарских островов. После серьезной аварии пока неизвестно, когда именно в сезоне он сможет вернуться в чемпионат Европы по классическому ралли.
Алексей Лукьянюк в начале мая одержал победу на втором этапе FIA ERC, ралли Канарских островов. После серьезной аварии пока неизвестно, когда именно в сезоне он сможет вернуться в чемпионат Европы по классическому ралли.

Фотографии: пресс-служба Алексея Лукьянюка, команд PROSPEED и Pro-Sport Rally.

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Комментарии (1)

Вчера был в Великих Луках, гостиница «Юбилейная». Стоял на парковке, видел, как отъезжал белый Митцубиси Лансер с надписью Кучеров/Лядухин на кузове. Могу ошибаться, но думаю, видел живого Лядухина, как на фото выше. Сегодня вернулся в Тобольск и прочитал эту новость. Случайно встретил увлечённых и целеустремлённых людей, кого-то уже нет с нами. Выражаю соболезнования родственникам и близким погибшего. Скорейшего выздоровления пострадавшим.

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