Ралли: авария на тестах под Псковом

В среду на раллийных тестах произошла серьезная авария: столкнулись два автомобиля, штурман одного из экипажей погиб.

Столкновение произошло между экипажами Алексея Лукьянюка / Никиты Гергеля и Вячеслава Кучерова / Алексея Лядухина. В результате аварии трое пострадали, штурман Алексей Лядухин погиб.

По сообщениям пресс-службы команды PROSPEED, после аварии Алексей Лукьянюк, Никита Гергель и Вячеслав Кучеров с травмами были доставлены в Великолукскую межрайонную больницу. В 00:15 четверга вертолетом МЧС спортсменов перенаправили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России им. А.М. Никифорова в Санкт-Петербурге. Сразу же были произведены все необходимые обследования, Никите Гергелю, который получил переломы голеней и ожоги тела, проведена операция, его состояние оценивается как тяжелое.

Алексей Лукьянюк, ралли Пушкинские горы, Никита Гергель, Алексей Лядухин, Вячеслав Кучеров Алексей Лядухин был опытным штурманом, много лет выступавшим в ралли.

Состояние Алексея Лукьянюка оценивается как средней тяжести: у него диагностировали несколько переломов и ушибов, которые, по прогнозам врачей, повлиять на двигательные функции организма не должны. В ближайшее время планируется проведение плановых операций.

По информации команды Pro—Sport Rally, Вячеслав Кучеров был доставлен в московский НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, где затем переведен в обычную палату. Его состояние оценивается как тяжелое, но не опасное для жизни.

Тесты проводились перед ралли «Пушкинские горы», которое должно состояться 18–20 мая в Псковской области. В нем должны были принять участие экипажи Вячеслава Кучерова / Алексея Лядухина и Станислава Травникова / Никиты Гергеля. На тестах Алексей Лукьянюк помогал Никите Гергелю в подготовке к соревнованию.

Инцидент, случившийся в Новосокольническом районе Псковской области, расследуется.

Алексей Лукьянюк, ралли Пушкинские горы, Никита Гергель, Алексей Лядухин, Вячеслав Кучеров Алексей Лукьянюк в начале мая одержал победу на втором этапе FIA ERC, ралли Канарских островов. После серьезной аварии пока неизвестно, когда именно в сезоне он сможет вернуться в чемпионат Европы по классическому ралли.

Фотографии: пресс-служба Алексея Лукьянюка, команд PROSPEED и Pro-Sport Rally.