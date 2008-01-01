Капитуляция GM продолжается: объявлено об уходе с рынков Индии и Южной Африки

Антиглобалисты могут рукоплескать концерну General Motors: вслед за Европой и Россией американцы решили покинуть еще два крупных рынка — Индию и Южную Африку. Высвобожденные благодаря этим шагам ресурсы направят в более перспективные регионы.

Бюджетный седан Chevrolet Essentia, прошлогодняя новинка индийского рынка, теперь будет адресован автолюбителям других стран.
Бюджетный седан Chevrolet Essentia, прошлогодняя новинка индийского рынка, теперь будет адресован автолюбителям других стран.

В прошлом году General Motors продал совокупно в Индии и Южной Африке менее 50 тысяч автомобилей — результат более чем скромный, и руководство концерна приняло решение не тратить силы и средства на то, чтобы добиться здесь лучших показателей в будущем.

Африканский бизнес американцы решили ликвидировать полностью: 57,7-процентную долю GM в кенийском совместном предприятии с Isuzu выкупят японцы. Разумеется, гарантийные и сервисные обязательства по ранее проданным в этом регионе автомобилям будут исполнены.

В Индии ситуация немного другая. Продажи новых автомобилей Chevrolet американский концерн прекратит здесь в конце текущего года, но хочет сохранить один из двух действующих заводов, а именно тот, что расположен в Талегаоне. Это предприятие мощностью 130 тысяч машин в год будет выпускать продукцию на экспорт — собственно, уже сейчас машины отсюда уходят, в основном, в Мексику и Латинскую Америку. Второй завод, в Халоле, продадут китайскому автоконцерну SAIC, правда, переговоры на эту тему еще не завершены.

В сущности, автомобильный бизнес General Motors будет теперь базироваться на трех китах: Северная Америка, Китай и Южная Америка. Именно в этих регионах концерн сосредоточит свои основные усилия, но сэкономленные благодаря уходу с неприоритетных рынков средства будут, в том числе, направлены на развитие инновационных направлений отрасли, а именно на разработку электромобилей и беспилотников.

  • В апреле стало известно о захвате местными властями завода General Motors в Венесуэле.
  • В марте накануне Женевского автосалона General Motors официально объявил о продаже принадлежащей ему фирмы Opel и ее дочернего бренда Vauxhall французской компании PSA Group. Эта сделка означает практически полный уход американского концерна из Европы: продажи премиальных Кадиллаков и спорткаров Chevrolet пока продолжатся, но спрос на них в Старом Свете незначительный.
  • В то время как GM решил покинуть Индию, PSA Group в январе этого года, напротив, приняла решение вернуться в эту страну. Локализованные автомобили, скорее всего, будут продаваться под маркой Ambassador, права на которую французы уже купили.

Фото: General Motors

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