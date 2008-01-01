Капитуляция GM продолжается: объявлено об уходе с рынков Индии и Южной Африки

Антиглобалисты могут рукоплескать концерну General Motors: вслед за Европой и Россией американцы решили покинуть еще два крупных рынка — Индию и Южную Африку. Высвобожденные благодаря этим шагам ресурсы направят в более перспективные регионы.

Бюджетный седан Chevrolet Essentia, прошлогодняя новинка индийского рынка, теперь будет адресован автолюбителям других стран.

В прошлом году General Motors продал совокупно в Индии и Южной Африке менее 50 тысяч автомобилей — результат более чем скромный, и руководство концерна приняло решение не тратить силы и средства на то, чтобы добиться здесь лучших показателей в будущем.

Африканский бизнес американцы решили ликвидировать полностью: 57,7-процентную долю GM в кенийском совместном предприятии с Isuzu выкупят японцы. Разумеется, гарантийные и сервисные обязательства по ранее проданным в этом регионе автомобилям будут исполнены.

В Индии ситуация немного другая. Продажи новых автомобилей Chevrolet американский концерн прекратит здесь в конце текущего года, но хочет сохранить один из двух действующих заводов, а именно тот, что расположен в Талегаоне. Это предприятие мощностью 130 тысяч машин в год будет выпускать продукцию на экспорт — собственно, уже сейчас машины отсюда уходят, в основном, в Мексику и Латинскую Америку. Второй завод, в Халоле, продадут китайскому автоконцерну SAIC, правда, переговоры на эту тему еще не завершены.

В сущности, автомобильный бизнес General Motors будет теперь базироваться на трех китах: Северная Америка, Китай и Южная Америка. Именно в этих регионах концерн сосредоточит свои основные усилия, но сэкономленные благодаря уходу с неприоритетных рынков средства будут, в том числе, направлены на развитие инновационных направлений отрасли, а именно на разработку электромобилей и беспилотников.

В апреле стало известно о захвате местными властями завода General Motors в Венесуэле.

В марте накануне Женевского автосалона General Motors официально объявил о продаже принадлежащей ему фирмы Opel и ее дочернего бренда Vauxhall французской компании PSA Group. Эта сделка означает практически полный уход американского концерна из Европы: продажи премиальных Кадиллаков и спорткаров Chevrolet пока продолжатся, но спрос на них в Старом Свете незначительный.

В то время как GM решил покинуть Индию, PSA Group в январе этого года, напротив, приняла решение вернуться в эту страну. Локализованные автомобили, скорее всего, будут продаваться под маркой Ambassador, права на которую французы уже купили.

Фото: General Motors