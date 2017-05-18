Шелковый путь: представлен маршрут гонки 2017 года

В среду вечером в Москве был презентован маршрут ралли-рейда «Шелковый путь», который стартует с Красной площади столицы 7 июля.

Маршрут гонки проложен по территории России, Казахстана и Китая — как и в прошлом году, только в этот раз участников ждет больше соревновательных участков: 4089 километров, или 43% общей дистанции. Изменились и места, через которые пройдет гонка: поменялись города, где финишируют этапы, добавилось больше скоростных участков. Финиширует ралли-рейд в китайском Сиане 22 июля.

Первые три этапа гонки пройдут по территории России. За это время участники преодолеют 524 километра весьма скоростных спецучастков. Много работы предстоит штурманам: организаторы постарались запутать маршрут, и экипажам надо быть внимательнее, чтобы не пропустить правильную дорогу и взять контрольную точку.

Шелковый путь, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Владимир Чагин Доля спецучастков на территории России относительно общей дистанции по стране выросла на 8,11%: 542 километра.

Казахстанский отрезок ралли начинается из Костаная и заканчивается в Карамае, у самой границы с Китаем. Здесь спортсменов ждут многочисленные грунтовые дороги и степные участки. Как пообещал Владимир Чагин на презентации, самым скоростным станет пятый этап, из Астаны в Семей: экипажи смогут развивать скорость более 200 км/ч.

В Китае участники наконец доберутся до дюн и песков: сначала им предстоит проехать вдоль гор Циляньшаня, по каньонам и руслам высохших рек, чтобы затем оказаться в пустыне Гоби. Самым сложным этапом, как обещает Владимир Чагин, станет двенадцатый: без единого населенного пункта. Самым жарким должен стать тринадцатый этап, который как раз проложен через пустыню Гоби. В прошлом году температура воздуха здесь поднималась до 53 градусов по Цельсию. Чагин напомнил, что в этот день надо будет брать с собой больше воды, и призвал мужские экипажи проявить лучшие черты характера и делиться водой с женскими экипажами, если они об этом попросят. Самым горным и каменистым этапом станет последний, четырнадцатый: из Чжунвэя в Сиань. Хоть и всего 100 километров спецучастков, зато весьма сложных.

Шелковый путь, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Владимир Чагин Дистанция лиазонов, по сравнению с прошлым годом, сокращена более чем на тысячу километров и составит 5519 километров.

Маршрут ралли-рейда «Шелковый путь» по дням

7 июля — торжественный старт на Красной площади в Москве.

1-й этап, 8 июля: Москва — Чебоксары, спецучасток — 61 километр.

2-й этап, 9 июля: Чебоксары — Уфа, спецучасток — 157 километров.

3-й этап, 10 июля: Уфа — Костанай, спецучасток — 324 километра.

4-й этап, 11 июля: Костанай — Астана, два спецучастка общей протяженностью 484 километра.

5-й этап, 12 июля: Астана — Семей, спецучасток — 480 километров.

6-й этап, 13 июля: Семей — Урджар, спецучасток — 461 километр.

7-й этап, 14 июля: Урджар — Карамай, спецучасток — 106 километров.

8-й этап, 15 июля: Карамай — Урумчи, спецучасток — 250 километров.

9-й этап, 17 июля: Урумчи — Хами, спецучасток — 421 километр.

10-й этап, 18 июля: Хами — Дуньхуан, спецучасток — 360 километров.

11-й этап, 19 июля: Дуньхуан — Цзяюйгуань, два спецучастка общей протяженностью 251 километр.

12-й этап, 20 июля: Цзяюйгуань — Алашань-Юци, спецучасток — 254 километра.

13-й этап, 21 июля: Алашань-Юци — Чжунвэй, два спецучастка общей протяженностью 380 километров.

14 этап, 22 июля: Чжунвэй — Сиань, спецучасток — 100 километров, финиш и награждение победителей и призеров.

Шелковый путь, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Владимир Чагин Маршрут ралли-рейда «Шелковый путь 2017».

На презентации маршрута ралли «Шелковый путь 2017» присутствовали несколько основных героев соревнования: Нассер Аль-Аттия, Стефан Петерансель, Жерар де Рой, Сириль Депре и команда «КАМАЗ-мастер» практически в полном составе. Как и в прошлом году, они планируют побороться за победу в своих зачетах. Со следующего года к ним должны присоединиться и сильнейшие мотоциклисты мира — мотозачет будет введен в 2018 году.

В настоящее время свои заявки уже подали пять экипажей «КАМАЗ-мастера»: пилотировать грузовики «Синей Армады» будут двукратный победитель «Шелкового пути» Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Андрей Каргинов, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников.

Шелковый путь, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Владимир Чагин Организаторы постарались в этом году максимально усложнить задачу и пилотам, и штурманам: надо будет очень внимательно следить за дорожной книгой и не пропускать хитрые повороты и избегать ловушек.

Заявка также поступила от их главного соперника Жерара де Роя, который ранее лишь однажды, в 2009 году, принимал участие в «Шелковом пути». Вместе с ним в одной команде Petronas De Rooy Iveco поедут еще два грузовика — Артура Ардавичуса и Тона ван Генугтена.

Планируют выйти на старт Мартин ван ден Бринк, Паскаль де Бар и Герт Хузник (Mammoet Riwald Rally Sport) — на грузовиках Renault. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Team) поедет на Tatra, Миклош Ковач (Team Qualisport) — на новой Scania, а белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» выставит три своих грузовика под управлением Сергея Вязовича, Алексея Вишневского и Александра Василевского.

В зачете Т1 вновь заявлены три автомобиля Peugeot Sport, теперь уже новые прототипы 3008 DKR. Пилотировать их будет победитель прошлого года Сириль Депре, а также Стефан Петерансель и Себастьен Лёб. Противостоять им будут несколько экипажей на Toyota: Нассер Аль-Аттия (Toyota Overdrive), Жинель де Вильерс, Лерой Поултер (Toyota Gazoo Racing). И на Mini: два автомобиля MINI John Cooper Works Rally немецкой команды X—Raid — у Язида Аль-Раджи и Брайса Мензиса, — и MINI All4Racing российского экипажа Владимира Васильева / Константина Жильцова (G-Energy Team).

Шелковый путь, Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер, Владимир Чагин День отдыха — 16 июля, в китайском Урумчи. Владимир Чагин: «День отдыха мы запланировали на воскресенье, чтобы было удобнее ориентироваться в днях недели. Обычно во время гонки никто не следит за ними, у кого ни спросишь — никто не знает».

Организаторы ралли отдельно выделяют «темных лошадок», которые могут преподнести сюрпризы в гонке: Бориса Гадасина (Suprotec Racing), Хань Вэя на багги Geely Boyue Hanwei SMG Team, Паскаля Томасса и Кристиана Лавьеля (Baicmotor Racing Team), серебряного призера «Шелкового пути 2012» Балаша Жалая на прототипе Opel, Мирослава Заплетала на Hummer Evo 3, Фредерика Шавиньи на Nissan, Эудженио Амоса на моноприводном багги, Матье Серрадори на багги SRT.

Прием заявок на участие в ралли-рейде «Шелковый путь» открыт до 1 июня.

Фотографии: пресс-служба Silk Way Rally