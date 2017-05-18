Автомобилистка из Уфы ухитрилась накопить 318 штрафов

Судебные приставы были вынуждены арестовать автомобиль злостной неплательщицы. Любопытно, что большую часть нарушений женщина совершила за три месяца, сообщает УФССП по Республике Башкортостан.

В Республике Башкортостан решили последовательно реализовывать принцип неотвратимости наказания для должников по штрафам, выписанным за нарушения ПДД. Так, по пятницам в регионе, на выезде из крупных населенных пунктов будут проходить совместные рейды Госавтоинспекции и Службы судебных приставов.

В одном из прошедших рейдов, сообщает ведомство, был выявлен и арестован автомобиль, хозяйка которого задолжала казне 170 тысяч рублей за 318 накопленных штрафов. Причем 315 нарушений было зафиксировано в течение всего трех месяцев 2016 года. Остается только гадать, почему женщина вдруг так резко перестала соблюдать правила дорожного движения. В момент задержания автомобиля за рулем находился муж должницы, которому судебные приставы разъяснили, какая ответственность грозит за игнорирование исполнительных документов. Автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку.

Комментирует редактор «За рулем», юрист Сергей Смирнов.

— В данном случае водителя можно привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по оплате штрафа. Наказание тут предусмотрено вплоть до административного ареста. По факту штраф оплачивается в течение 70 дней: 10 дней дается на обжалование постановления с момента получения, и 60 дней — на оплату штрафа. В этой конкретной ситуации все зависит от приставов, они должны предоставить срок для оплаты. Обычно срок для добровольного исполнения составляет семь дней, и если в течение этого времени задолженность не будет погашена, приставы вправе наложить взыскания на денежные средства должника, это его счета в банках, в случае отсутствия информации о счетах либо отсутствии денежных средств взыскание может быть обращено на имущество. Так, в данном случае автомобиль должницы может быть реализован с помощью специальной компании, которая этим занимается. Из вырученных денег погашается долг, а остаток возвращается владельцу.

Хочу еще добавить, что подобные рейды говорят о том, что приставы не очень хорошо исполняют свои обязанности. Информация у них всегда есть и незачем было доводить долг до такой гигантской суммы, они должны были быть об этом информированы и могли наложить запрет на использование автомобиля, дать информацию в ГАИ, проверить банковские счета должника, но почему-то этого не сделали.

  • Чем может грозить неоплаченный штраф, читайте в материале нашего автора.
  • Злостный неплательщик штрафов не смог избежать санкций, а подвел его — собственный мобильный телефон.
  • Больше суток удмуртские судебные приставы пытались убедить местного жителя, задолжавшего крупную сумму за неуплату штрафов, выйти из Toyota Land Сruiser, но так и не смогли, и тогда они просто... сняли с машины колеса.

Фото: Александр Саверкин/ТАСС

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