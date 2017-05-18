С введением обязательных электронных ПТС решено повременить

Ввести обязательное оформление электронных паспортов транспортных средств власти хотели уже с 1 июля, однако из-за неготовности государств-членов Евразийского экономического союза срок переходного периода решено было продлить. Пока будут оформлять как электронные, так и бумажные ПТС. Об этом сообщает АО «Электронный паспорт», входящее в структуру госкорпорации «Ростех».

С 1 июля государства-члены Евразийского экономического союза должны были перейти на оформление паспортов транспортных средств исключительно в электронной форме, однако 17 мая 2017 года переходный период продлили, и наряду с оформлением электронных ПТС (шасси транспортных средств) будут допускаться и бумажные паспорта. Не все государства-члены ЕАЭС готовы к нововведению. Самой подготовленной оказалась Россия, за ней следует Белоруссия, а Казахстану, Киргизии и Армении потребуется больше времени. На сколько будет продлен срок переходного периода, еще не решено, этот вопрос обсудят 23 мая. Специалисты рынка полагают, что потребуется еще не менее 1–1,5 лет, чтобы механизм заработал без сбоев.

В Российской Федерации оформление электронных паспортов может начаться уже в июле-августе 2017 года. В информационном сообщении АО «Электронный паспорт» подчеркивается, что продлен лишь переходный период, но по окончании этого периода все государства будут оформлять ПТС в электронном виде, а от бумажного носителя придется отказаться.

Введение электронных паспортов позволит ввести транспортные средства в свободное обращение на территории всех государств-членов ЕАЭС.

После введения ЭПТС на руках у владельца автомобиля остаются договор купли-продажи и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). При этом он получит доступ к своему электронному паспорту, зарегистрировавшись в Системе электронных паспортов, а у сотрудников ГИБДД будет доступ к базе всех электронных ПТС. Документ на бумажном носителе постепенно выведут из оборота. Оформление электронного паспорта обойдется в 600 рублей, сейчас бумажный документ стоит 800 рублей.

Во время последней встречи с представителями дилерского сообщества замглавы Минпромторга Александр Морозов выразил надежду, что дилеры будут активно участвовать во внедрении электронных ПТС. При этом ЭПТС поддерживают далеко не все производители, полагая, что механизм пока не совершенен и нуждается в доработке.

Помимо данных, которые указываются в ПТС сейчас, электронный паспорт будет включать и техническую информацию об автомобиле. В этом разбирался наш автор.



Фото: Александр Чиженок/ТАСС