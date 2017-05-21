Дизайнеры Porsche спроектировали гибридную суперъяхту

Porsche — это не только автомобили, но и всемирно известная студия промышленного дизайна. Яхты в ее портфолио давно уже есть, но Dynamiq GTT 115 Hybrid — особенная, в ее облике угадываются черты штутгартских спорткаров.

Далеко не все, что выходит из-под пера дизайнеров Studio F.A. Porsche, напоминает автомобиль: согласитесь, было бы нелепо примеривать стилистику Porsche 911 к стоматологическому креслу или инвалидной коляске. Но яхта — совсем другое дело, здесь спорткаровские аллюзии вполне уместны, и новинка компании Dynamiq Yachts из Монако — 35-метровая суперъяхта Dynamiq GTT 115 Hybrid — с гордостью цитирует модели Porsche. В частности, в оформлении кормы и верхней палубы угадывается 911 Targa 4, а спереди при некотором воображении можно разглядеть черты концептуального электрокара Mission E.

Базовая силовая установка яхты состоит их двух 1650-сильных дизелей MAN V12, способных разогнать судно до максимальной скорости 39 км/ч. В виде опции предлагается пара электродвигателей мощностью 60 л.с., и тогда яхта становится гибридной — электротяга придется особенно кстати для маневрирования в зоне непосредственного отдыха, пассажирам и экипажу не нужно будет дышать выхлопными газами.

Производитель обещает выпустить только семь экземпляров Dynamiq GTT 115, так что желающим следует поторопиться с оформлением заказа. Стартовая цена — «всего» 11 900 000 евро, но опции могут ее значительно увеличить. Так, например, потенциальному владельцу очень сложно будет устоять перед пакетом Sport Package за 250 000 евро, предусматривающим отделку экстерьера углепластиком — он придаст яхте еще больше сходства с немецкими спорткарами.

К слову, руководит монакской верфью выходец из России Сергей Добросердов, и наверняка среди владельцев Dynamiq GTT 115 Hybrid тоже окажутся наши состоятельные соотечественники.

В марте компания Palmer Johnson представила скоростную яхту Bugatti Niniette 66, ее дизайн выполнен в стилистике гиперкара Bugatti Chiron.

В январе Toyota представила первую яхту марки Lexus.

Фото: Dynamiq Yachts