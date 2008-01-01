У Руслана Шамсуарова все-таки изъяли Gelandewagen

Автомобиль участника скандальных гонок золотой молодежи с московской полицией передан Росимуществу. Об этом сообщил официальный представитель московского управления Федеральной службы судебных приставов Тимур Коробицын.

Внедорожник сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова Mercedes G63 AMG передан Росимуществу. В отношении молодого человека прекращено исполнительное производство, так как штраф в 2,5 тыс. рублей погашен. Известно, что автомобиль будет продан на торгах, а деньги перечислены в бюджет. Во сколько может быть оценено транспортное средство, пока неизвестно, новый G63 AMG стоит от 10 млн рублей.

Ранее суд объяснил свое решение тем, что автомобиль признан вещественным доказательством и служил средством совершения преступления. Поэтому на основании п. 1 ст. 81 он подлежал конфискации в доход государства.

Между тем недавно в Instagram под именем borzus было опубликовано видео с автомобилем, гоняющим по разделительной полосе. Шамсуаров свое участие в этом отрицает, утверждая, что давно удалил свой аккаунт в соцсети, но кто-то под его прежним именем намеренно публикует провокационные ролики, которые потом бурно обсуждаются в СМИ.

Скандальные гонки на Гелендвагене представители золотой молодежи устроили почти год назад, чтобы проверить полицию на «прочность». Погоня за лихачами на мощном внедорожнике, грубо нарушавшем ПДД, продолжалась несколько часов. Все это время Шамсуаров транслировал происходящее через сервис Periscope, сопровождая действие издевательскими репликами.



Впоследствии Гагаринский суд приговорил двух фигурантов дела Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, адвокаты пытались обжаловать приговор, но им это не удалось.

Фото: Daimler