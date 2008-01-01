У Руслана Шамсуарова все-таки изъяли Gelandewagen

Автомобиль участника скандальных гонок золотой молодежи с московской полицией передан Росимуществу. Об этом сообщил официальный представитель московского управления Федеральной службы судебных приставов Тимур Коробицын.

Mercedes-Benz G-класса
Mercedes-Benz G-класса

Mercedes-Benz > G-класса

Внедорожник сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова Mercedes G63 AMG передан Росимуществу. В отношении молодого человека прекращено исполнительное производство, так как штраф в 2,5 тыс. рублей погашен. Известно, что автомобиль будет продан на торгах, а деньги перечислены в бюджет. Во сколько может быть оценено транспортное средство, пока неизвестно, новый G63 AMG стоит от 10 млн рублей.

Ранее суд объяснил свое решение тем, что автомобиль признан вещественным доказательством и служил средством совершения преступления. Поэтому на основании п. 1 ст. 81 он подлежал конфискации в доход государства.

Между тем недавно в Instagram под именем borzus было опубликовано видео с автомобилем, гоняющим по разделительной полосе. Шамсуаров свое участие в этом отрицает, утверждая, что давно удалил свой аккаунт в соцсети, но кто-то под его прежним именем намеренно публикует провокационные ролики, которые потом бурно обсуждаются в СМИ.

Фото: Daimler

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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (1)

Mercedes-Benz 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Не достоинств.

Недостатки:

Все ломается . А стоимость?

Комментарий:

Купите себе БТР-82 и не морочте никому голову...

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