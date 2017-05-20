В отпуск на автомобиле. Опрос ЗР

Через считаные дни к нам постучится лето, а вместе с ним радостная суета и хлопоты. Как успеть и хорошо отдохнуть, и посетить как можно больше новых мест? Мы спросили наших читателей о планах на отпуск, а заодно сравнили свежие результаты с прошлогодними.

Согласно результатам опроса, к морю на своем автомобиле в этом году собирается столько же народу, сколько и в прошлом, — 30% наших читателей выбрали этот вариант ответа. Родственников навестят чуть меньше 15% (было 18%), зато интерес к историческим и культурным местам вырос до 12% (было 10%), а число трудоголиков, напротив, пошло на убыль — 11% (было 15%). На рыбалку едет практически столько же автомобилистов, как и в прошлом году, — 7% (было 6%).

Планируете ли вы путешествие на автомобиле этим летом?

Комментирует Андрей Жуков, сооснователь агрегатора по авторемонту CarProf.net и бывалый автопутешественник:

Если же говорить о Европе, то за исключением Белоруссии, в «ту сторону» российские автомобилисты смотрят пока с опаской, предпочитая добираться до пункта назначения на самолете и брать автомобиль в аренду на месте, нежели ехать на личном авто.

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С каждым годом становится больше компаний, сдающих в аренду дома на колесах. В то же время россияне все еще с опаской смотрят на пока непонятный для них вид отдыха. Мы привыкли ездить на машинах, и большинство хотя бы раз спали в палатках, но как жить и отдыхать в автодоме — для большинства неизвестно. В любом случае для этого вида отдыха в России еще много перспектив, и есть надежда, что в ближайшие годы вполне может случиться резкий рост спроса на него и как следствие на автодома и их аренду.

Пока же большинство автотуристов предпочитают личный автомобиль. Поэтому рекомендую не забывать об элементарных правилах путешествий: непременно провести обслуживание автомобиля перед поездкой, ни в коем случае не садиться за руль в состоянии усталости и захватить с собой аптечку. Она занимает не так много места в автомобиле, а в долгой дороге, вдали от крупных городов может стать единственным источником медикаментов.

Кто-то сто раз подумает, прежде чем ехать из одного города в другой даже на новой дорогой иномарке, а кто-то без тени сомнений заведет древний Москвич, бросит в него нехитрый скарб да палатку с гитарой и покатит к берегам Ганга.

Трасса «Колыма» — две тысячи километров, где ужасный человеческий быт и страшная история уживаются с фантастической природой. Об этом читайте в материале нашего автора.



Фото: bebeseguro.es