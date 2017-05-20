В отпуск на автомобиле. Опрос ЗР

Через считаные дни к нам постучится лето, а вместе с ним радостная суета и хлопоты. Как успеть и хорошо отдохнуть, и посетить как можно больше новых мест? Мы спросили наших читателей о планах на отпуск, а заодно сравнили свежие результаты с прошлогодними.

Согласно результатам опроса, к морю на своем автомобиле в этом году собирается столько же народу, сколько и в прошлом, — 30% наших читателей выбрали этот вариант ответа. Родственников навестят чуть меньше 15% (было 18%), зато интерес к историческим и культурным местам вырос до 12% (было 10%), а число трудоголиков, напротив, пошло на убыль — 11% (было 15%). На рыбалку едет практически столько же автомобилистов, как и в прошлом году, — 7% (было 6%).

Планируете ли вы путешествие на автомобиле этим летом?

Комментирует Андрей Жуков, сооснователь агрегатора по авторемонту CarProf.net и бывалый автопутешественник:

— Хочу отметить, что первая ажиотажная волна интереса к Крыму спала, тем не менее это направление все еще остается популярным. Основное внимание автопутешественников стабильно направлено на Черноморское побережье России, причем если любители пакетных туров предпочитают крупные города, то многие автопутешественники выбирают и глубинку. Растет и интерес к экотуризму вглубь страны. Особую популярность сейчас приобрел Русский Север, например село Териберка. После съемок фильма «Левиафан» там постоянный наплыв туристов. Сюда же можно добавить и побережье Белого моря. Растет интерес к Кавказу, как к российскому, так и к заграничному, имею в виду Грузию. Кроме того, уже зарекомендовавшие себя направления экотуризма — побережья Волги и Дона.

Если же говорить о Европе, то за исключением Белоруссии, в «ту сторону» российские автомобилисты смотрят пока с опаской, предпочитая добираться до пункта назначения на самолете и брать автомобиль в аренду на месте, нежели ехать на личном авто.

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Достаточно устойчивый интерес со стороны автомобилистов и к отдыху «на выходные». Это поездки до 300 км от места жительства. К сожалению, многие из автовладельцев, особенно жители Москвы и Санкт-Петербурга, расценивают такие поездки как нечто ординарное и какую-то специальную подготовку автомобиля или техосмотр не проводят, отчего в начале недели в сервисах наблюдается всплеск обращений, связанных именно с непредусмотрительностью.

С каждым годом становится больше компаний, сдающих в аренду дома на колесах. В то же время россияне все еще с опаской смотрят на пока непонятный для них вид отдыха. Мы привыкли ездить на машинах, и большинство хотя бы раз спали в палатках, но как жить и отдыхать в автодоме — для большинства неизвестно. В любом случае для этого вида отдыха в России еще много перспектив, и есть надежда, что в ближайшие годы вполне может случиться резкий рост спроса на него и как следствие на автодома и их аренду.

Пока же большинство автотуристов предпочитают личный автомобиль. Поэтому рекомендую не забывать об элементарных правилах путешествий: непременно провести обслуживание автомобиля перед поездкой, ни в коем случае не садиться за руль в состоянии усталости и захватить с собой аптечку. Она занимает не так много места в автомобиле, а в долгой дороге, вдали от крупных городов может стать единственным источником медикаментов.

  • Кто-то сто раз подумает, прежде чем ехать из одного города в другой даже на новой дорогой иномарке, а кто-то без тени сомнений заведет древний Москвич, бросит в него нехитрый скарб да палатку с гитарой и покатит к берегам Ганга.
  • Трасса «Колыма» — две тысячи километров, где ужасный человеческий быт и страшная история уживаются с фантастической природой. Об этом читайте в материале нашего автора.

Фото: bebeseguro.es

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