Одна на всех: новая Toyota Camry добралась до родины

Спустя четыре месяца после дебюта в США новую Тойоту Камри представили в Японии. Вопреки сложившейся традиции, дизайн бизнес-седана для домашнего рынка не получил практически никаких отличий от американской версии модели.

Судя по всему, Toyota Camry стала более глобальной моделью, чем прежде, и теперь будет представлена на разных рынках с единым дизайном. Американцы, впрочем, «равнее» прочих: они смогут выбрать одно из двух оформлений передка — стандартное и спортивное. Японцам же доступно только стандартное, с широченной пастью в переднем бампере, но чтобы они не чувствовали себя ущемленными, производитель подготовил для них два опциональных варианта нижнего оперения кузова от придворных ателье Modellista и TRD.

Интерьер «японки» — зеркальное отражение американской Камри, его можно было бы назвать консервативным, если бы не лихой изгиб центральной консоли, ломающий привычную скучную симметрию панели приборов.

Силовой агрегат у японской Camry только один — гибридный, состоящий из нового 2,5-литрового бензинового атмосферника, электромотора и электромеханического вариатора, технические характеристики производитель пока не огласил.

Новая Camry, конечно же, доберется и до России, но когда именно, пока не известно. Скорее всего, нам, как и японцам, предложат только стандартное оформление передка, а вот гамма двигателей, вероятно, будет американской — бензиновые агрегаты объемом 2,5 и 3,5 л, состыкованные с новым 8-ступенчатым автоматом.

До Китая новая Toyota Camry тоже еще не доехала, в апреле на автосалоне в Шанхае показали лишь ее концептуальную предтечу.

Также в апреле в России немного перетряхнули цены и комплектации Тойоты Камри текущего поколения.

Фото: Toyota