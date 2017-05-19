В России растет производство легковых автомобилей, грузовиков и автобусов

По сообщению Росстата, за четыре минувших месяца легковых автомобилей было собрано больше на 22,3%. Производство грузовиков выросло на 13,8%.

Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе-апреле вырос на 22,3%, всего было собрано 423 тыс. штук. В прошлом месяце производство выросло на 20,4% по сравнению с апрелем 2016 года, а в сравнении с мартом этого года снизилось на 5%, следует из отчета Росстата о промышленном производстве в январе-апреле 2017 г.

Автобусов с января по апрель выпущено 7,9 тыс. штук, что на 36% больше, чем за четыре месяца прошлого года. В апреле производство выросло на 16% (к апрелю 2016-го) и на 0,2% к марту 2017-го.

Грузовиков за четыре месяца собрали 43 тыс. штук, это на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле производство выросло на 15,3% к тому же месяцу прошлого года, однако по сравнению с мартом 2017-го выпуск грузовых автомобилей снизился на 2,2%.

Ведущими производителями легковых автомобилей в нашей стране являются АВТОВАЗ, Группа «Соллерс», «Автотор» и завод Renault в Москве, а грузовиков — «Группа ГАЗ» и КАМАЗ.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в прошлом месяце выросли на 6,9%, до 129 476 штук, а с января по апрель — на 2,6%, до 451 945 штук.

За четыре месяца с начала года более 240 тыс. автомобилей было реализовано с помощью мер господдержки, сообщил Минпромторг.



Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС