Минюст утвердил правила взаимодействия автошкол с ГИБДД

Экзамены теперь официально могут проходить на учебных площадках и машинах автошкол, а не только на базе автоинспекций.

В конце следующей недели вступают в силу приказы № 32 и № 33 МВД, согласно которым 80% экзаменов на права будут принимать на материально-учебной базе автошкол с использованием их площадок и машин. До этого ГИБДД проверит, соответствует ли площадка автошколы всем требованиям, а, как известно, она должна быть не менее 0,24 га. Потом прошедшие проверку автошколы за месяц до экзаменов направят в ГИБДД заявку о проведении испытаний. Инспекторы за это время выяснят, нет ли у курсантов медицинских противопоказаний к сдаче и не были ли они ранее лишены водительских прав.

Если автошкола имеет компьютеризированный автодром (все маневры фиксируются автоматическими датчиками, таких в РФ всего 30), то экзамен по теории и «площадка» засчитываются как сданные в ГИБДД, инспектор принимает лишь третий, заключительный экзамен на вождение в городе, сообщает «Коммерсант».

Этот документ об упрощении порядка сдачи экзаменов был разработан ГИБДД еще в 2016 году, но долго не регистрировался, и Межрегиональная ассоциация автошкол даже обращалась в Минюст с просьбой ускорить процесс.

Новый регламент упростит сдачу экзаменов для граждан, потому что делать они это будут в стенах родной автошколы и на машинах, к которым привыкли, что психологически проще, чем садиться за руль гаишной машины.

Недавно МВД утвердило требования к сотрудникам Госавтоинспекции, принимающим экзамены в автошколах. Они должны не только на зубок знать правила дорожного движения и отлично водить автомобиль, но и обладать навыками межличностного общения, уметь быстро гасить конфликты.



Осилить последний из трех экзамен в автошколах обычно бывает крайне сложно: так в 2016 году с первого раза «город» сдали лишь 830 061 человек из 2 682 858. В сущности, это основное испытание, по которому можно сделать вывод, готов ли человек самостоятельно выехать на дорогу.



Фото: Донат Сорокин/ТАСС