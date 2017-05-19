По многочисленным заявкам: Shelby представила новый маслтрак

Заряженные пикапы фирмы Carroll Shelby автоколлекционеры ценят едва ли не больше, чем легковые спорткары. Именно по просьбе клиентов легендарная американская фирма решила выпустить ограниченным тиражом новый дорожный маслтрак F-150 Super Snake.

Shelby F-150 Super Snake сделан, как можно догадаться, на базе самого популярного автомобиля в США, пикапа Ford F-150. Планируется изготовить всего 150 маслтраков, в связи с чем среди состоятельных фанатов американского автопрома уже начался настоящий ажиотаж и, скорее всего, на момент нашей публикации весь тираж будет распродан.

«Суперзмей» (так переводится название Super Snake с английского) оснащен бензиновым компрессорным V8 мощностью 750 л.с. Коробка передач, разумеется, автоматическая, других для Форда F-150 не предусмотрено, но какая именно, не сообщается. Поскольку автомобиль позиционируется как дорожный, то по умолчанию Super Snake заднеприводный, но за доплату можно заказать и версию 4×4.

Специалисты Carroll Shelby основательно перетряхнули и занизили подвеску исходного пикапа, благодаря чему улучшилась его управляемость. Над дизайном тоже, конечно же, поработали: благодаря новому кузовному обвесу Super Snake буквально играет мускулами, а характерные белые продольные полоски и олдскульные хромированные 22-дюймовые литые диски подчеркивают национальное происхождение машины.

Базовая цена маслтрака Shelby F-150 Super Snake составляет 96 880 американских долларов.

  • В феврале компания Ford представила новое поколение полноразмерного внедорожника Expedition, созданного на база пикапа F-150.
  • В начале года Ford F-150 пережил обновление, в рамках которого получил дизельную модификацию и новый 10-ступенчатый автомат.

По многочисленным заявкам: Shelby представила новый маслтрак

Фото: Shelby

По многочисленным заявкам: Shelby представила новый маслтрак
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии