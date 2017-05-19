Volkswagen up! GTI: кто на маленького?

Заряженные версии хэтчбеков А-класса — довольно редкое для Европы явление. Как правило, «зажигалки» делаются из машин покрупнее, но Volkswagen хотел сотворить хот-хэтч, близкий по духу самому первому Гольфу GTI, и маленький up! в этом смысле оказался оптимальным базисом.

Volkswagen up! GTI

Жанр хот-хэтчей зародился в Европе четыре десятка лет назад с первого Фольксвагена Гольф GTI. Тот автомобиль оснащался 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 110 л.с. и благодаря скромной снаряженной массе в 810 кг обладал выдающимися для своего времени динамическими качествами. В частности, он мог разогнаться до 100 км/ч за 9 с, чем вгонял на автобанах в краску стыда владельцев более мощных и дорогих премиальных седанов.

Volkswagen Golf GTI MkI

Volkswagen up! GTI идейно значительно ближе к далекому предку, чем современный растолстевший и гораздо более быстрый Golf GTI. При схожих с первым Гольфом габаритах заряженный up! весит 997 кг, его литровая «турботройка» выдает 115 л.с., коробка передач — 6-ступенчатая механическая, первую сотню автомобиль набирает за 8,8 с. Максимальная скорость — 197 км/ч против 182 км/ч у первого Гольфа GTI.

Volkswagen up! GTI

Оформлен up! GTI тоже, разумеется, с оглядкой на Golf GTI MkI: красные штрихи на передке и корме, черные горизонтальные линии на боковинах, кресла с тканевой обивкой в клеточку. Для более наглядного сопоставления предлагаем посмотреть фирменный видеоролик:

Пока что up! GTI носит статус концепткара, его дебют фольксвагеновцы приурочили к ежегодному слету поклонников GTI-моделей на озере Вёртерзее в Австрии, который в этом году пройдет с 24 по 27 мая, но уже принято решение о запуске маленького хот-хэтча в производство, выход на рынок запланирован в начале следующего года.

Volkswagen up! выпускается с 2011 года в Братиславе и имеет двойников в лице Skoda Citigo и SEAT Mii. В 2016 году up! пережил обновление. В Россию эта модель официально не поставляется.

Летом прошлого года фирма Renault представила маленький заднемоторный хот-хэтч Twingo GT, с ним, вероятно, и будет в первую очередь соперничать Volkswagen up! GTI на европейском рынке.

Фото, видео: Volkswagen