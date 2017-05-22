IndyCar: квалификация перед «500 миль Индианаполиса»

В американском Индианаполисе состоялась квалификация перед гонкой «Indy 500». Фернандо Алонсо стал лучшим новичком соревнования.

Квалификация проходила в два дня, и по итогам воскресной части определились ее результаты. Фернандо Алонсо (McLaren—Honda—Andretti), который впервые выступает в IndyCar, провел очень успешные попытки, даже оказавшись на промежуточной поул-позиции. Его максимальная скорость на овале составила 231,475 км/ч, а средняя — 231,475 км/ч. В итоговой таблице испанец стал пятым — лучший результат среди дебютантов предстоящей гонки.

Инди 500, 500 миль Индианаполиса, Indy 500, Михаил Алешин, Фернандо Алонсо, Себастьян Бурдэ Поддержать Фернандо Алонсо в квалификации приехало несколько человек из McLaren, включая Эрика Булье.

Россиянин Михаил Алешин (Schmidt Peterson Motorsports) опередил своего напарника по команде Джеймса Хинчклифа и занял тринадцатую позицию. Сразу после квалификации Михаил прокомментировал в своем аккаунте в социальной сети: «У нас хорошая машина в гонке, нужно немного удачи и всё будет окей».

Инди 500, 500 миль Индианаполиса, Indy 500, Михаил Алешин, Фернандо Алонсо, Себастьян Бурдэ Михаил Алешин (Schmidt Peterson Motorsports)

Плотность результатов и схожие скоростные показатели (средняя скорость Алешина — 230,271 км/ч) это подтверждают. Для сравнения: средняя скорость обладателя поул-позиции Скотта Диксона (Chip Ganassi Racing) — 232,164 км/ч.

Инди 500, 500 миль Индианаполиса, Indy 500, Михаил Алешин, Фернандо Алонсо, Себастьян Бурдэ Обладатель поул-позиции Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing).

В первый день квалификации «Indy 500» произошла серьезная авария. Один из претендентов на поул-позицию Себастьен Бурдэ (Dale Coyne Racing) потерял контроль над машиной: автомобиль на скорости свыше 230 км/ч отбросило в стену, после чего он несколько раз перевернулся. Французский пилот был доставлен в больницу, где у него диагностировали множественные переломы таза и правого бедра. К счастью, угрозы для жизни нет, пилоту сразу была проведена операция, и теперь Бурдэ предстоит достаточно длительный реабилитационный период.

Точный срок, когда француз сможет вернуться в гонки, врачи не называют. Однако очевидно, что Себастьен Бурдэ пропускает оставшуюся часть сезона в IndyCar и суточный марафон «24 часа Ле-Мана», где он должен был поехать в экипаже команды Ford Chip Ganassi Team USA.

Инди 500, 500 миль Индианаполиса, Indy 500, Михаил Алешин, Фернандо Алонсо, Себастьян Бурдэ Авария Бурдэ стала одной из серьезных за последнее время: перегрузки в момент удара машины достигли 100G. После операции Себастьен Бурдэ поблагодарил болельщиков и других пилотов за поддержку и пообещал обязательно вернуться за руль: «Восстановление займет какое-то время, но я уже достаточно хорошо себя чувствую. Я обязательно вернусь в гонки, только еще не знаю, когда».

Команда Dale Coyne Racing приняла решение заменить Бурдэ в предстоящей «Indy 500» австралийским пилотом Джеймсом Дэвисоном, который уже дважды выходил на старт легендарной гонки. Запасной автомобиль у команды есть, только его необходимо переделать под овал. Коллектив займется этим сразу по окончании квалификации, поскольку в ней участвуют две другие машины Dale Coyne Racing — Эда Джонса и Пиппы Манн. Предполагается, что Дэвисон сможет сесть за руль подготовленной машины в среду или четверг.

Инди 500, 500 миль Индианаполиса, Indy 500, Михаил Алешин, Фернандо Алонсо, Себастьян Бурдэ Джеймс Дэвисон выйдет на старт «500 миль Индианаполиса» вместо Себастьена Бурдэ.

Гонка «500 миль Индианаполиса» состоится в воскресенье 28 мая. Старт соревнования — в 18:00 по московскому времени (11:00 по местному времени).

Инди 500, 500 миль Индианаполиса, Indy 500, Михаил Алешин, Фернандо Алонсо, Себастьян Бурдэ Кроме Фернандо Алонсо, дебютантами «500 миль Индианаполиса» также будут британец Джек Харви и американцы Эд Джонс и Зак Вич (на фото).

Результаты квалификации «500 миль Индианаполиса»:

1. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing)



2. Эд Карпентер (Ed Carpenter Racing)



3. Александер Росси (Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian)



4. Такума Сато (Andretti Autosport)



5. Фернандо Алонсо (McLaren-Honda-Andretti)



6. Джей—Ар Хильдебранд (Ed Carpenter Racing)



7. Тони Канаан (Chip Ganassi Racing)



8. Марко Андретти (Andretti Autosport)



9. Уилл Пауэр (Team Penske)



10. Райан Хантер—Рей (Andretti Autosport)



11. Эд Джонс (Dale Coyne Racing)



12. Ориоль Сервия (Rahal Letterman Lanigan Racing)



13. Михаил Алешин (Schmidt Peterson Motorsports)



14. Грэм Рейхол (Rahal Letterman Lanigan Racing)



15. Макс Чилтон (Chip Ganassi Racing)



16. Чарли Кимболл (Chip Ganassi Racing)



17. Джеймс Хинчклиф (Schmidt Peterson Motorsports)



18. Хуан—Пабло Монтойя (Team Penske)



19. Хелио Кастроневеш (Team Penske)



20. Джей Ховард (Schmidt Peterson Motorsports)



21. Сейдж Карам (Dreyer & Reinbold Kingdom Racing)



22. Джозеф Ньюгарден (Team Penske)



23. Симон Пажно (Team Penske)



24. Карлос Муньос (A.J. Foyt Enterprises)



25. Габби Чавес (Harding Racing)



26. Конор Дейли (A.J. Foyt Enterprises)



27. Джек Харви (Michael Shank Racing with Andretti Autosport)



28. Пиппа Манн (Dale Coyne Racing)



29. Спенсер Пиго (Juncos Racing)



30. Бадди Лазье (Lazier Partners Racing)



31. Себастьян Сааведра (Juncos Racing)



32. Зак Вич (Ed Carpenter Racing)

Фотографии и видео: Verizon IndyCar Series, SMP Racing.