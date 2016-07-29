Маленький кроссовер Geely Yuanjing X1: стильно и очень дешево

Компания Geely запустила в продажу новый субкомпактный паркетник Yuanjing Х1. Автомобиль адресован молодым покупателям и предлагается с тремя силовыми агрегатами на выбор.

Кроссовер X1 компания Geely впервые анонсировала в начале этого года, и тогда предполагалось, что автомобиль пополнит линейку околопремиальных моделей Emgrand, но позже производитель передумал и на рынок автомобиль вышел под более демократичным суббрендом Yuanjing.

Yuanjing X1 — это не полностью новый автомобиль, а реинкарнация модели GX2 Panda Cross. Новый элегантный кузов вместо прежнего мультяшного с вылупленными глазами-фарами должен привлечь к маленькому кроссоверу более широкую аудиторию, при этом цены остались весьма привлекательными.

Базовая версия «икс-первого» с бензиновым 1,0-литровым мотором (68 л.с.) и 5-ступенчатой МКП оценивается в 39 900 юаней — это 331 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ РФ. Модификация с 1,3-литровым двигателем (88 л.с.) и ручной коробкой дороже — от 45 900 юаней (381 тыс. рублей). За версию с мотором 1.3 и 4-ступенчатым автоматом китайские дилеры просят минимум 52 900 юаней, то есть 439 тыс. рублей, — к слову, ровно столько же стоит в России самый дешевый новый автомобиль с АКП, узбекский Ravon R2.

По габаритам Geely Yuanjing X1 также близок к Равону: длина — 3778 мм, ширина — 1663 мм, высота — 1519 мм, колесная база — 2353 мм. Принадлежность новинки к кроссоверам определяется исключительно стилистикой: защитным пластиковым обвесом по кругу и рейлингами на крыше, но привод — только передний, а дорожный просвет — всего 170 мм.

Главная фишка китайского паркетника — в интерьере: именно он должен в первую очередь понравиться молодым покупателям. Передняя панель имеет текстурированное покрытие, как у современных смартфонов, щиток приборов — полностью электронный, по центру расположен сенсорный 11,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы последнего поколения с нарядным фирменным графическим интерфейсом X-FUN.

О планах поставок Geely Yuanjing X1 за пределы Китая на данный момент ничего не известно.

В апреле на Шанхайском автосалоне фирма Geely представила новый минивэн.

В феврале в России стартовали продажи китайского бизнес-седана Geely Emgrand GT.

Фото: autohome.com.cn