Счетная палата: скидка на штрафы ГИБДД оказалась неэффективной

Ведомство рассмотрело отчет о собираемости штрафов за нарушение ПДД и пришло к выводу, что 50-процентная скидка при оплате штрафов в двадцатидневный срок не повысила их собираемость.

Счетная палата опубликовала отчет администрирования взысканий по штрафам за нарушения правил дорожного движения в 2015–2016 годах. В связи с этим проведена проверка работы таких ведомств, как МВД, Федеральная служба судебных приставов, ГИБДД Москвы, московское управление Федеральной службы судебных приставов, ГИБДД Татарстана и Управление ФССП по Республике Татарстан.

На начало этого года в России зарегистрировано 51,34 млн транспортных средств (легковые, грузовые автомобили, автобусы). За 2015–2016 гг. было зафиксировано 172,05 млн нарушений ПДД, по которым вынесено 162,48 млн постановлений и назначено штрафов на сумму 146,97 млрд рублей. 61,9% всех выявленных нарушений приходится на превышение скорости. Из этих нарушений 93,6% составляет превышение скорости от 20 до 40 км/ч с минимальным размером штрафа — 500 рублей.

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В 2016 г. в бюджет поступило 62,98 млрд рублей за нарушения правил дорожного движения, что составило 39,1% от всех штрафов. Поступления от штрафов за нарушения ПДД в разы превышают поступления в бюджет других налогов и сборов. Так, за отчетный период эта статья поступлений в 3,8 раза превысила доход от «Платона» (16,4 млрд руб.); в 1,7 раза — сумму налога на имущество физлиц (36,1 млрд руб.); в 2,8 раза — поступления за негативное воздействие на окружающую среду (22,2 млрд руб.); в 2,3 раза — за использование лесов (27,8 млрд руб.) и в 4,7 раза — за пользование водными объектами (13,3 млрд руб.).

За 2015–2016 гг. в бюджет поступило 125,08 млрд руб. «штрафных» денег. При этом, несмотря на введение 50-процентной скидки при условии погашения задолженности в 20-дневный срок, собираемость штрафов снизилась на 4,9 пп. — с 87,6% в 2015 году до 82,7% в 2016-м.

Счетная палата делает вывод, что введенная с 1 января 2016 г. в КоАП норма о 50-процентной скидке ожидаемого эффекта собираемости штрафов не принесла. Число лиц, добровольно уплативших штрафы, выросло на 4,8%, но при этом относительный показатель лиц, добровольно уплативших штрафы, к количеству вынесенных постановлений в 2016 году сократился на 4,8% по сравнению с 2015-м.

Большинство нарушений ПДД фиксируют камеры, их на 1 января 2017 г. на дорогах России насчитывалось 11 419 шт. В среднем в 2016 году один комплекс фотовидеофиксации принес в бюджеты регионов более 2,3 млн рублей. Однако нужно учитывать, что насыщены регионы комплексами очень неравномерно — так, в Татарстане на 100 тыс. человек приходится 31,4 комплекса, а в соседней Башкирии — всего 4,3 шт. на 100 тыс. человек.

Кроме того, Счетная палата выявила недостаточное взаимодействие между ГИБДД и ФССП, из-за чего многие граждане, уплатившие штраф, продолжают числиться в должниках. Часть штрафов не взыскиваются приставами, так как были неправильно оформлены сотрудниками ГИБДД: в 2016 г. МВД было отправлено 29 млн протоколов, судебными приставами возбуждено только 24,8 млн исполнительных производств.

Многие штрафы повисли в воздухе из-за того, что либо сами нарушители неправильно заполнили платежные документы, либо банки не внесли сведения об уплате штрафа в базу. Сумма неидентифицированных штрафов оценивается в 2015 г. в размере 13,6 млрд руб., а в 2016 г. — 10,9 млрд рублей.

Согласно закону, далеко не все штрафы можно уплатить с 50-процентной скидкой, есть целый ряд исключений. Введен этот инструмент был для того, чтобы повысить их собираемость, так как добровольно, по статистике, нарушители оплачивали лишь около 60% штрафов. Подробнее об этом в материале нашего автора.

Камеры фото- и видеофиксации всем хороши: они беспристрастно фиксируют нарушения и не берут взяток, но автоматика иногда дает сбой. Так, в Вологодской области неисправная камера «оштрафовала» 10 тысяч ни в чем не повинных автомобилистов. Позже выяснилось, что она завышала скорость машин, прибавляя по 20–30 км/ч.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС