Счетная палата: скидка на штрафы ГИБДД оказалась неэффективной

Ведомство рассмотрело отчет о собираемости штрафов за нарушение ПДД и пришло к выводу, что 50-процентная скидка при оплате штрафов в двадцатидневный срок не повысила их собираемость.

Счетная палата опубликовала отчет администрирования взысканий по штрафам за нарушения правил дорожного движения в 2015–2016 годах. В связи с этим проведена проверка работы таких ведомств, как МВД, Федеральная служба судебных приставов, ГИБДД Москвы, московское управление Федеральной службы судебных приставов, ГИБДД Татарстана и Управление ФССП по Республике Татарстан.

На начало этого года в России зарегистрировано 51,34 млн транспортных средств (легковые, грузовые автомобили, автобусы). За 2015–2016 гг. было зафиксировано 172,05 млн нарушений ПДД, по которым вынесено 162,48 млн постановлений и назначено штрафов на сумму 146,97 млрд рублей. 61,9% всех выявленных нарушений приходится на превышение скорости. Из этих нарушений 93,6% составляет превышение скорости от 20 до 40 км/ч с минимальным размером штрафа — 500 рублей.

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В 2016 г. в бюджет поступило 62,98 млрд рублей за нарушения правил дорожного движения, что составило 39,1% от всех штрафов. Поступления от штрафов за нарушения ПДД в разы превышают поступления в бюджет других налогов и сборов. Так, за отчетный период эта статья поступлений в 3,8 раза превысила доход от «Платона» (16,4 млрд руб.); в 1,7 раза — сумму налога на имущество физлиц (36,1 млрд руб.); в 2,8 раза — поступления за негативное воздействие на окружающую среду (22,2 млрд руб.); в 2,3 раза — за использование лесов (27,8 млрд руб.) и в 4,7 раза — за пользование водными объектами (13,3 млрд руб.).

За 2015–2016 гг. в бюджет поступило 125,08 млрд руб. «штрафных» денег. При этом, несмотря на введение 50-процентной скидки при условии погашения задолженности в 20-дневный срок, собираемость штрафов снизилась на 4,9 пп. — с 87,6% в 2015 году до 82,7% в 2016-м.

Счетная палата делает вывод, что введенная с 1 января 2016 г. в КоАП норма о 50-процентной скидке ожидаемого эффекта собираемости штрафов не принесла. Число лиц, добровольно уплативших штрафы, выросло на 4,8%, но при этом относительный показатель лиц, добровольно уплативших штрафы, к количеству вынесенных постановлений в 2016 году сократился на 4,8% по сравнению с 2015-м.

Большинство нарушений ПДД фиксируют камеры, их на 1 января 2017 г. на дорогах России насчитывалось 11 419 шт. В среднем в 2016 году один комплекс фотовидеофиксации принес в бюджеты регионов более 2,3 млн рублей. Однако нужно учитывать, что насыщены регионы комплексами очень неравномерно — так, в Татарстане на 100 тыс. человек приходится 31,4 комплекса, а в соседней Башкирии — всего 4,3 шт. на 100 тыс. человек.

Кроме того, Счетная палата выявила недостаточное взаимодействие между ГИБДД и ФССП, из-за чего многие граждане, уплатившие штраф, продолжают числиться в должниках. Часть штрафов не взыскиваются приставами, так как были неправильно оформлены сотрудниками ГИБДД: в 2016 г. МВД было отправлено 29 млн протоколов, судебными приставами возбуждено только 24,8 млн исполнительных производств.

Многие штрафы повисли в воздухе из-за того, что либо сами нарушители неправильно заполнили платежные документы, либо банки не внесли сведения об уплате штрафа в базу. Сумма неидентифицированных штрафов оценивается в 2015 г. в размере 13,6 млрд руб., а в 2016 г. — 10,9 млрд рублей.

  • Согласно закону, далеко не все штрафы можно уплатить с 50-процентной скидкой, есть целый ряд исключений. Введен этот инструмент был для того, чтобы повысить их собираемость, так как добровольно, по статистике, нарушители оплачивали лишь около 60% штрафов. Подробнее об этом в материале нашего автора.
  • Камеры фото- и видеофиксации всем хороши: они беспристрастно фиксируют нарушения и не берут взяток, но автоматика иногда дает сбой. Так, в Вологодской области неисправная камера «оштрафовала» 10 тысяч ни в чем не повинных автомобилистов. Позже выяснилось, что она завышала скорость машин, прибавляя по 20–30 км/ч.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Комментарии (17)

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надо бы и с почтой разобраться, мне извещение по штрафу пришло по окончании скидочного срока

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+1

Счётная палата приоткрыла всем смертным «Клодайк», пополняемый (из кармана народа) закрома родины. Жаль, что по 30 000 убиенных на дорогах ежегодно, никого в этих закромах не волнует. Видно захлестнула их денежная волна с головой.

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0

Вообще был удивлен, как в условиях тотальной коррупции в ГИБДД такую «скидку» могли ввести)))). Сдается мне, в ГАИ подсчитали недополученные доходы и прослезились)))

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+5
Безымянный

Я уже как то писал-ни одна копейка со штрафов не остается в ГИБДД. Все в доход государству.

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+1
2016 сергей

свой процент от штрафов ГИБДД, получало всегда, через муниципалитет естественно. Но дело даже не в этом. Взятка инспектору «на дороге» составляет 50% от величины штрафа. Какой смысл виновнику «давать на лапу» гаишнику, если можно вполне официально заплатить в течение определенного срока половину штрафа. Вот почему некоторые и пытаются доказать некую не эффективность скидок на штрафы, хотя по-моему всем понятно что с введением данной скидки, собираемость штрафов, в казну только увеличилась. И вообще непонятно, скажем в той же Франции, эта схема успешно работает, а у нас почему-то начали говорить о ее неэффективности))))

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+3
Безымянный

ну.. смысл в таком раскладе дать на лапу хотя бы в том, что при равенстве расходов, это: а) быстрее, б) дешевле ибо 99% способов оплаты штрафа с комиссией, в) это гарантия, что сей штраф больше никогда не всплывет неоплаченным, в отличие от, и г) потом, не дай бог, в случае чего, в суде не будешь считаться злостным нарушителем ПДД, что может сыграть положительную роль

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0

Отличная статья! Ни словак о повышении безопасности дорожного движения.Сразу понятно для чего штрафы-для пополнения разворованной казны.Вдумайтесь машин зарегистрировано 51.34 млн.А штрафов за 2 года выписано 172.05 шт.Это больше чем по 3 шт. на машину!Неужели все нарушители?Жадность руководства определяется по количеству камер на душу населения!Лучше бы открывали школы и больницы!По ТВ одна говорящая голова сказала что дефицит бюджета планируется 170 млрд.руб.И что стаб. фонд закончится.Где правители будут брать деньги?Готовтесь к новым поборам!

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+12

Всё очевидно — казна пустеет, чины ищут способ её пополнить. Например , отменить скидку за быструю оплату. Вот и рисуют нужную статистику. А это вполне приемлемые деньги в масштабе страны. И как всегда за счет простых автовладельцев! Но экономические законы не изменишь, на увеличение поборов — увеличится недоимка по ним.

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+10

«Нужно больше золота!!!»

Нельзя повысить, так хоть скидку уберем.
Насколько мне известно, скидка действует только в течение двух недель с момента «схватывания» штрафа, то есть, те, кто не платил, так и продолжают не платить — им эта скидка по барабану.

А тем, кто оплачивает сразу по половинному тарифу, теперь тоже не будет смысла шевелиться — скидки-то нет.

И кого счетная палата в итоге пытается налюбить?

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+11
Каплан Илья

скидка действует в течение 20 дней с момента вынесения постановления

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0
Darkmatter

Ну не суть. Вопрос-то остается.

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+2
Каплан Илья

Я уточнил:) Ну а так да, похоже скоро скидочку отменят. Тогда точно платить не буду

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+1

146,97 млрд рублей украдено из карманов автомобилистов, выведено из экономики и не дошло до автопроизводителей.
Остаётся только стенать о провалах продаж новых автомобилей, старении автопарка и кризисе в автомобильной промышленности.
Так и живём, по сценарию ГИБДД, только тормозить умеем.

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+5

Без скидки-то можно и не торопится платить.

Но скорее всего придумают начислять пени!

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+4

«Счетная палата делает вывод, что введенная с 1 января 2016 г. в КоАП норма о 50-процентной скидке ожидаемого эффекта собираемости штрафов не принесла.»

Я с самого начала почему-то думал, что введение скидки ставило целью проверить, влияет ли размер штрафа на желание его оплатить. Не влияет. Когда собираются отменять скидку?

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0
Громов Сергей

чушь. с 50% скидкой я теперь плачу штрафы. а раньше — да пусть хоть до 2го пришествия гниют. так у меня штуки 4 мелких штрафа «сгнило», года с 12го были, дошли до приставов, там несколько лет провалялись, а теперь их и нет уже. уберут скидку — опять перестану платить.

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+7
Безымянный

Ну ведь сказано же: «Число лиц, добровольно уплативших штрафы, выросло на 4,8%». Вы, видимо, из их числа! ))) Что же касается «перестану платить»... По радио как-то слушал передачу на эту тему. Там какой-то дядя сказал, что есть много возможностей заставить человека оплатить штраф. Может, просто не нарушать?

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+2