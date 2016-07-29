Он был так разгневан на вторую половину, что «избивал» машину кулаками, а на капоте даже остались кровавые следы от порезов. Однако женщина просила полицию строго его не судить.

В Новосибирске в результате бытовой ссоры пострадал ни в чем не повинный автомобиль. Женщина не пустила пьяного супруга домой, и тогда он в гневе разбил кулаками припаркованную во дворе машину, сообщает ВКонтакте новосибирская группа «АСТ-54».

Произошло это днем. Машину женщина купила недавно, ездила на ней сама, возила своих детей, уточнили изданию news.ngs.ru соседи этой пары. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили разбитую Мазду Familia и 47-летнего пьяного мужчину, который оказался не мужем, а сожителем владелицы «побитого» авто. Она же попросила полицейских строго его не наказывать, а провести лишь... профилактическую беседу. Однако после проверки в отношении дебошира все же могут возбудить уголовное дело.

Фото: vk.com/act54