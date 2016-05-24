В Новосибирске в результате бытовой ссоры пострадал ни в чем не повинный автомобиль. Женщина не пустила пьяного супруга домой, и тогда он в гневе разбил кулаками припаркованную во дворе машину, сообщает ВКонтакте новосибирская группа «АСТ-54».
Произошло это днем. Машину женщина купила недавно, ездила на ней сама, возила своих детей, уточнили изданию news.ngs.ru соседи этой пары. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили разбитую Мазду Familia и 47-летнего пьяного мужчину, который оказался не мужем, а сожителем владелицы «побитого» авто. Она же попросила полицейских строго его не наказывать, а провести лишь... профилактическую беседу. Однако после проверки в отношении дебошира все же могут возбудить уголовное дело.
- Главу администрации города Березники Валерия Рахмуллина наряд ДПС обнаружил за рулем служебной машины в пьяном виде. Он объяснил полицейским, что просто сидел за рулем, а вовсе не ехал, и ждал своего приятеля, который пошел искать подмогу, так как автомобиль не заводился. Тем не менее чиновника лишили прав на год и девять месяцев и назначили штраф в 30 тыс. рублей.
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Фото: vk.com/act54