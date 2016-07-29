Переходим на российское: «Эльбрус» и «Байкал» защитят ГИБДД от кибератак

В середине мая работу компьютерных систем ГИБДД частично парализовал вирус-вымогатель WannaCry. Полный переход на отечественные процессоры и программные продукты должен помочь ведомству избежать подобных происшествий в будущем.

Вирус WannaCry был в центре внимания мировых СМИ всю прошлую неделю: он нанес ощутимый урон электронным базам данных крупных корпораций и правительственных учреждений по всему миру. Во Франции, в частности, атаке подверглась фирма Renault, а в России вредоносная программа парализовала серверы ГИБДД, из-за чего в ряде регионов автолюбители в течение нескольких дней не могли сдать экзамен, обменять права, получить необходимые справки, поставить машину на учет и проч., в некоторых городах не работала служба эвакуации неправильно припаркованных автомобилей.

На данный момент работоспособность компьютерных систем ГИБДД практически полностью восстановлена, однако, чтобы избежать подобных кибератак в будущем, принято решение о полном переходе на отечественную электронику. Заявление пресс-службы МВД РФ по этому поводу цитирует агентство ТАСС:

«В дополнение к установленным серверам „Эльбрус“ подразделения ГИБДД и пункты оказания государственных услуг в текущем году будут оснащаться рабочими станциями, построенными на российском процессоре „Байкал“, с одновременным переходом на отечественную защищенную операционную систему».

Программа-вымогатель WannaCry проникала на компьютеры, снабженные операционной системой Windows и не имеющие последних обновлений этой системы. Используя старую уязвимость, вирус проникает в компьютер, шифрует пользовательские файлы и требует за их расшифровку деньги — 300 американских долларов, при этом через три дня после заражения сумма выкупа удваивается, а через семь дней пользователь теряет доступ к зашифрованным данным навсегда.

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Фото: Виктор Бартенев/ТАСС