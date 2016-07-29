МВД хочет ужесточить наказание за отказ от медосвидетельствования

Планируется увеличить не только штраф, но и максимальный срок лишения прав. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас, согласно части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, невыполнение водителем ТС требования полицейского о прохождении медицинского освидетельствования карается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора до двух лет. МВД предлагает увеличить штраф до 35 тысяч рублей и оставлять водителя без прав на срок от двух до трех лет.

Авторы законопроекта полагают, что он позволит минимизировать случаи водителей отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Минздраве обеспокоены неуклонным ростом числа водителей, отказывающихся проходить тест на алкоголь. В результате оба министерства продемонстрировали слаженную работу, наверняка поддержит министерские поправки в КоАП и Государственная дума.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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Комментарии (7)

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Да что уж там,руку отрубать сразу...

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0

По каким объявлениям набирают дебилов которые потом такие законы выдумывают?

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+8

Абсолютно бессмысленное нововведение. Какая разница прошел ли человек или нет мед. экспертизу, если предусмотрены абсолютно одинаковые санкции за это и отказ от медосвидетельствования равно состоянию алкогольного и иного опьянения с точки зрения санкций.

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+2

То есть, за управление ТС в нетрезвом состоянии будет 1.5–2 года лишения и штраф 30 т.р., а за отказ 2–3 года и 35 тысяч? При этом что бы зафиксировать состояние опьянения нужно подозреваемого везти к наркологу, делать освидетельствование, и т.д. Хлопот намного больше чем просто оформление протокола об отказе. Где же логика?

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+1
Безымянный

Логика в том, что после медосвидетельствования пьяницу ставят на учёт, с которого не так просто снятся, да и биография подпорчена. Вот и отказываются от освидетельствования...

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0
Зайцев Виктор

На учет где ставят? У нарколога? За то, что выпил? А кто не пьет? Всю страну тогда нужно к наркологу на учет. За то что за руль сел пьяный? Так нарколог тут не причем. Откуда информация такая? Я может быть не вкурсе.
В моем понимании от освидетельствования отказываются, чтобы дурака не валять. Уж выпил так выпил — зачем зря время терять на освидетельствование.
А логика законодателей такая — за медосвидетельствование будут взымать плату в случае положительного результата.

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0

А почему не сразу 50 или 60 тысяч? Какое вообще дело Минздраву до этого? Ладно бы деньги на этом зарабатывали бы, а то так, лишь бы «волну гнать».

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+1