МВД хочет ужесточить наказание за отказ от медосвидетельствования

Планируется увеличить не только штраф, но и максимальный срок лишения прав. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас, согласно части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, невыполнение водителем ТС требования полицейского о прохождении медицинского освидетельствования карается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора до двух лет. МВД предлагает увеличить штраф до 35 тысяч рублей и оставлять водителя без прав на срок от двух до трех лет.

Авторы законопроекта полагают, что он позволит минимизировать случаи водителей отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Минздраве обеспокоены неуклонным ростом числа водителей, отказывающихся проходить тест на алкоголь. В результате оба министерства продемонстрировали слаженную работу, наверняка поддержит министерские поправки в КоАП и Государственная дума.

Все тонкости проведения проверки водителей на состояние опьянения изложены в материале нашего эксперта.

Недавно под действие статьи 12.26 КоАП РФ попал вице-мэр из Прикамья.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС