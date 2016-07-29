Lifan 820 сменил имя на Murman и едет в Россию

Бизнес-седан ожидают в России летом 2017 года. Как говорится, обещанного три года ждут: этот автомобиль в нашей стране уже показывали, а начало продаж назначали на 2015 год.

Объявленный новый игрок на российском рынке Lifan Murman не что иное, как седан бизнес-класса Lifan 820, который в России показали еще в 2014 году на Московском автосалоне, а продавать собирались с 2015-го. Однако процесс затянулся до июля 2017 года, когда автомобиль вот уже совсем точно появится в салонах официальных дилеров китайской марки.

Габариты Мурмана (мм): 4865 х 1835 х 1480 мм, он выглядит достаточно просторным, с добротным, хотя и без изысков, салоном. В автомобиле применены импортные узлы и механизмы от известных поставщиков; так, системы ABS, ESP и EPS произвели американская TRW, немецкая Bosch и японская JTEKT. На российском рынке бизнес-седан пока будет представлен в единственной комплектации, в оснащение которой входят многофункциональный руль, боковые и фронтальные подушки безопасности, кожаные кресла с электроприводом и регулировкой в шести направлениях, климат-контроль и цифровая камера заднего вида с выводом картинки на монитор. Объем багажника достаточно внушительный и составляет 510 литров.

Покупателям предложат два оформления интерьера автомобиля на выбор: полностью черный и сочетание темно-серого цвета и цвета сливок. Оформление салона в коричневом цвете (на фото) будет доступно чуть позже.

Автомобиль сначала будет представлен с мотором 1,8 л мощностью 133 л.с. и 5-ступенчатой МКП, а чуть позже появится комплектация с двигателем 2,4 л, (160 л.с.) и 6-диапазонным автоматом с возможностью ручного управления, разработанным австралийской компанией DSI. Оба мотора соответствуют нормам экологического стандарта Евро-5.

Автомобиль для российского рынка уже собирают на черкесском «Дервейсе», цену объявят ближе к старту продаж, но обещают, что она будет находиться в пределах 1 млн рублей.

А в Китае недавно увидел свет семиместный кроссовер Lifan X80. Просят за него вполне умеренно, в пересчете на наши деньги — около 900 тыс. рублей.

Компания Lifan планировала построить собственный завод в особой экономической зоне «Липецк», но кризис привнес свои коррективы, и строительство сдвинулось на неопределенный срок.



Фото: Lifan