Девушка в купальнике плавает по лужам на розовом фламинго

Таким образом жительница Саратова выражает протест городским лужам. Их в городе столько, что, по ее словам, ни проехать, ни пройти невозможно.

От этого видео просто мурашки по коже: на дворе хоть и май месяц, но погода, увы, не для водных процедур, да и лужа, мягко говоря, место не из самых приятных. Но перформанс есть перформанс, и тут приходится соответствовать законам жанра.

Как пишет ВКонтакте группа «Саратов онлайн», очевидцы сняли это видео на одном из перекрестков в микрорайоне 2-й Дачный. Люди вокруг ходят в куртках, тепло одет и молодой человек, который помогает девушке, а она кидает в большую лужу надувной круг, садится на него в одном купальнике и начинает позировать. Оказалось, что девушку зовут Анна Москичева, она считает себя стилистом, модельером и fashion-блогером. Как пояснила девушка местному ИА «Вести Саратов», таким образом она протестует не только против луж, которых в мае после обильных дождей в городе столько, что житья от них не стало, но и в целом против противной майской погоды, которая в этом году не радует. Таким образом она решила добавить красок дождливому маю. По ее словам, прохожим и автомобилистам ее акция понравилась, все с удовольствием останавливались и снимали происходящее на мобильные телефоны.

Впрочем, девушка не так уж оригинальна: в Омске мужчина на байдарке переплыл местную лужу. Автор идеи — местный фотограф Геннадий Спиридонов, признался, что уже давно присматривался к этой конкретной луже и все думал, как бы обратить на нее внимание. В результате он пригласил спортсмена-байдарочника поучаствовать в социальной акции.

Омские же бизнесмены не стали ждать внимания властей, а просто скинулись, наняли технику и отремонтировали дорогу, ведущую к их предприятиям, расположенным в промзоне. Однако власти таким самоуправством остались недовольны, отметив, что сначала нужно было посоветоваться, так как если уж делать, то по уму, а такие самопальные заплатки продержатся недолго.



Фото, видео: YouTube.com