Ангела Меркель положила камень на Илона Маска

Автоконцерн Daimler готовится к ожесточенной борьбе с компанией Tesla и начал строить новую гигафабрику в немецком Каменце, которая будет выпускать литий-ионные батареи для электромобилей. На церемонию закладки первого камня прибыла лично канцлер Германии Ангела Меркель.

Ангела Меркель приложила немало усилий к тому, чтобы направить немецкий автопром в «зеленое» русло.

На прошлой неделе Ангела Меркель жаловалась на то, что германские автолюбители не столь охотно пересаживаются на «зеленые» модели, как ей хотелось бы, хотя еще год назад правительство запустило программу субсидирования продаж электромобилей и гибридов. Тем не менее вера в светлое безвыхлопное будущее автотранспорта остается незыблемой, канцлер продолжает педалировать «зеленое» направление на родине автобанов и лично приехала в Каменц на закладку первого камня новой даймлеровской гигафабрики.

У Даймлера уже есть действующее производство литий-ионных АКБ в этом городе: предприятие под названием Accumotive было основано в 2009 году и с тех пор выпустило более 80 тысяч единиц продукции. Новый завод расположится здесь же по соседству, но он будет выполнен на более высоком с точки зрения экологии уровне и использовать для работы, в том числе, солнечную энергию. Плановая мощность предприятия не называется, но известно, что совокупно два каменцких завода должны обеспечить батареями более 10 новых моделей электромобилей, которые Daimler намерен запустить в производство под суббрендом EQ к 2022 году.

Представленный осенью прошлого года концепткар Mercedes-Benz Generation EQ провозгласил новую для Даймлера эру «долгоиграющих» электромобилей, способных проезжать на одной зарядке по 500 км.

Инвестиции в расширение производств в Каменце составили порядка 500 млн евро, запуск намечен на середину 2018 года. Сами же электромобили планируется выпускать на заводах в Бремене и Зиндельфингене.

Помимо электромобильных батарей Accumotive будет делать аккумуляторы для 48-вольтовых гибридных силовых установок, которые Daimler также намерен активно внедрять в серийные модели Mercedes-Benz и Smart.

Илон Маск, между тем, осенью прошлого года без лишней помпы приобрел базирующуюся в Прюме немецкую высокотехнологичную компанию Grohmann Engineering GmbH. На ее основе создается новая международная штаб-квартира компании Tesla, но с местом возведения европейской гигафабрики американцы пока не определились. Переговоры на эту тему с правительством Германии Маск вел еще в 2015 году, но, судя по всему, не нашел у чиновников желанной поддержки.

В марте этого года фирма Chery решила оспорить у концерна Daimler право продавать в Китае электромобили под суббрендом EQ.

В конце 2015 года на проходившем в Париже саммите по климату Германия вступила в коалицию стран, которые намерены к 2050 году полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Эта новость вызвала настоящий шок у немецких автолюбителей.

Фото: Daimler