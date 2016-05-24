ЦОДД: еще на 54 пешеходных переходах появятся светящиеся опоры

В феврале мы писали, что в столице проходит эксперимент по дополнительной подсветке светофоров на регулируемых пешеходных переходах. Теперь же стало известно, что таких опор станет больше.

Таким образом, эксперимент с подсветкой опор, дублирующей сигналы основного светофора, признан удачным. О том, что таких конструкций в 2017 году будет 54, сообщил агентству городских новостей «Москва» руководитель столичного ЦОДД Вадим Юрьев.

Опоры будут подсвечены на переходах на Варшавском шоссе, Ленинском проспекте, Севастопольском проспекте, ул. Чертановская, Дмитровском шоссе, ул. Липецкая и на других участках. Список адресов еще только формируется, сейчас готовится конкурсная документация.

Ранее эксперимент проходил на пяти пешеходных переходах. Во время эксперимента нужно было убедиться, что устройство не дает сбоев и сигналы дублируются синхронно. Тестирование проводили на Ленинградском проспекте, Профсоюзной и Новослободской улицах, а также на двух улицах Зеленограда.

Нововведение призвано усилить безопасность дорожного движения, так как дополнительная подсветка — важный психологический фактор, она привлечет внимание как водителей, так и пешеходов, что важно в темное время суток. Глава ЦОДД ссылается на положительный опыт стран Европы и Ближнего Востока, где применение светящихся опор снизило количество аварий на перекрестках на 40%.

Вадим Юрьев, находясь на выставке в Амстердаме, заинтересовался этим решением, но в Москве долго не могли найти подрядчика, который бы смог воплотить это в жизнь.

В Москве проходит и другой эксперимент, который вряд ли можно признать таким же удачным. На пешеходном переходе на Нижегородской улице установлена видеокамера, фиксирующая нарушения. Однако общественность и депутаты сомневаются в корректности ее измерений.



Фото: Константин Васильев/«За рулем»