Что-то пошло не так: Range Rover, полицейский разворот и «уши»

Отличный Range Rover прошлого поколения меньше чем за минуту превратился в груду железа, требующую серьезные кузовные работы. Владельцу не терпелось исполнить некое подобие полицейского разворота, но место он выбрал не самое удачное и явно перебрал со скоростью. Высокий внедорожник подобных издевательств терпеть не стал и банально перевернулся. Хотя, не очень-то и банально — не каждый день такое увидишь!
- Большая часть аварий, попадающих на YouTube, происходит из-за излишнего героизма, либо по причине невнимательности. Яркий пример последних — ДТП в Южной Корее с участием Ferrari.
- А это — чистой воды «героизм», приведший к печальным последствиям.
Фото, видео: YouTube