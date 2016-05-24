Что-то пошло не так: Range Rover, полицейский разворот и «уши»

Автосервис онлайн: как это работает? Через Сеть сегодня можно сделать почти все. В том числе и подобрать СТО для ремонта или обслуживания автомобиля. Но если раньше приходилось искать нужную станцию самому, то теперь есть онлайн-помощники. Попробуем разобраться, все ли так просто и удобно? Тест шин «За рулем» — измеряем тормозной путь в жару и в холод Как влияет температура асфальта на сцепные свойства шин? Чтобы дать исчерпывающий ответ, эксперты журнала «За рулем» протестировали более десятка моделей зимних и летних шин и на основании испытаний подготовили рекомендации по их использованию в зависимости от температуры воздуха и асфальта. Учимся водить автомобиль: где, когда, на чем? Для современного человека умение водить автомобиль — такая же жизненная потребность, как и знание компьютера. Между тем в постижении водительского мастерства существует немало тонкостей и подводных камней.