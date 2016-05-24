Что-то пошло не так: Range Rover, полицейский разворот и «уши»

Выписывая пируэты на автомобиле, желательно помнить о законах физики и центре тяжести. Иначе получится как в видеоролике.

Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover

Land Rover > Range Rover

Отличный Range Rover прошлого поколения меньше чем за минуту превратился в груду железа, требующую серьезные кузовные работы. Владельцу не терпелось исполнить некое подобие полицейского разворота, но место он выбрал не самое удачное и явно перебрал со скоростью. Высокий внедорожник подобных издевательств терпеть не стал и банально перевернулся. Хотя, не очень-то и банально — не каждый день такое увидишь!

  • Большая часть аварий, попадающих на YouTube, происходит из-за излишнего героизма, либо по причине невнимательности. Яркий пример последних — ДТП в Южной Корее с участием Ferrari.
  • А это — чистой воды «героизм», приведший к печальным последствиям.

Фото, видео: YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Land Rover Range Rover (1)

Land Rover 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

dv

Написать отзыв

Комментарии