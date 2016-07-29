23 окна и космическая цена: кемпер Volkswagen уйдет с молотка

Чтобы приобрести очаровательный автобус Samba Campervan 1959 года, недостаточно быть хиппи в душе и поклонником ретро. Без кругленькой суммы не обойтись.

Не станем томить и скажем сразу — по предварительным оценкам, кемпер, изначально проданный в Южной Африке, а затем ввезенный на Туманный Альбион, продадут на аукционе CCA (Classic Car Auctions) в июне за 45–55 тыс. фунтов, что эквивалентно 58,5–71,5 тыс. долларов. За что такой прайс?

Прежде всего, «наценка» за редкость. Samba Campervan 1959 года в праворульном исполнении очень редки. А тут не просто диковинный автомобиль в туристическом 23-оконном исполнении, но еще и полностью отреставрированный. Нынешний владелец восстанавливал Volkswagen три года с использованием оригинальных комплектующих. После ребилда он намотал всего 3380 км и готов радовать своего будущего хозяина поистине очаровательным внешним видом.

Культовый автомобиль с минимальным пробегом — настоящая находка для коллекционера. С BMW M3 E30, о котором мы недавно рассказывали, ситуация особая. Спорткупе проехало всего… 120 километров.

Говоря о действительно редких модификациях, нельзя пройти мимо суперуниверсала BMW M5 E34 Elekta — исполнении для итальянского рынка, выпущенного в количестве 20 экземпляров.



Фото: CCA