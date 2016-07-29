Fiat 500L: обновление в трех лицах с переименованием

Концерн FCA провел рестайлинг популярного в Европе семейства микровэнов Fiat 500L. Производитель утверждает, что 40% деталей в них полностью новые.

Дебютировавший пять лет назад микровэн Fiat 500L пришелся по вкусу европейскому потребителю: в 2016 году дилеры реализовали 82 150 экземпляров. Это превосходный результат на фоне основных конкурентов — микровэнов Citroen C3 Picasso (в 2016 году продано 36 754 шт.), Ford B-Max (40 474 шт.) и Opel Meriva (48 813 шт.).

Популярность Фиату принесла не только стильная внешность с ретромотивами, но и более широкий, чем у конкурентов, выбор модификаций. Только «итальянец» имеет удлиненную 7-местную версию Wagon, которая до рестайлинга называлась Living, и кросс-версию с увеличенным на 25 мм дорожным просветом — раньше она называлась Trekking, теперь Cross. Стандартный же короткий 500L после обновления тоже получил имя собственное — Urban.

Снаружи обновленный 500L можно отличить по ставшим более рельефными бамперам с щедрой хромированной отделкой и светодиодным ободкам дневных ходовых огней.

В салоне изменений больше: новый руль, новый щиток приборов, центральная секция которого представляет собой многофункциональный цветной 3,5-дюймовый дисплей, а подсветка теперь белая вместо прежней сине-оранжевой. На центральной консоли — новый блок управления микроклиматом и новая мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Изменено также оформление центрального тоннеля и форма рычага коробки передач.

Гамма двигателей не изменилась: три бензиновых агрегата мощностью 95, 105 и 120 л.с. и два дизельных — 95 и 120 л.с. Практически все европейские версии микровэна оснащаются механическими коробками передач и только в пару 95-сильному турбодизелю положен 5-ступенчатый робот с одним сцеплением. В США Fiat 500L будет по-прежнему предлагаться с 1,4-литровым бензиновым турбомотором (162 л.с.) и 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin.

В России Fiat 500L официально не продается, хотя до кризиса FCA планировал выпустить его на наш рынок.

На прошлой неделе Fiat представил в Бразилии новый субкомпактный хэтчбек Argo, который в перспективе станет глобальным и придет на смену устаревшей модели Punto.

Выпускаемый уже десятый год ретрохэтчбек Fiat 500 в марте провалил краш-тесты Euro NCAP.

В январе европейские геи назвали кабриолет Fiat 124 Spider автомобилем года.

Фото: Fiat