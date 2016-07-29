GM-АВТОВАЗ ушел в незапланированный простой

С 17 мая предприятие приостановило работу конвейера. Виновником вынужденных каникул стал поставщик предприятия.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

«Завод Автокомпонент» прекратил поставки комплектующих на предприятие GM-АВТОВАЗ. В связи c этим конвейер СП вынужденно приостановлен на неопределенный срок.

На предприятии выпускают единственную модель — Chevrolet Niva, которая пользуется устойчивым спросом на рынке. Так, в апреле продажи автомобиля выросли на 2%, так же, как и по результатам четырех месяцев с начала года. Всего с января по апрель было реализовано 9526 внедорожников.

СП GM-АВТОВАЗ — это совместное предприятие General Motors и АВТОВАЗа с равными долями владения. General Motors в 2015 году свернула продажи в России, и присутствие компании на нашем рынке обозначено, по сути, лишь этой моделью. Правда, на рынке еще остаются Chevrolet Tahoe, Camaro и Corvette, но продажи этих моделей единичны.

Предприятие вынашивает планы запуска в производство второго поколения внедорожника, но они все еще очень неопределенны. Правда, недавно руководство GM-АВТОВАЗа заверило губернатора Самарской области Николая Меркушкина, что все идет по плану и уже определен объем требуемого финансирования.

Фото: «За рулем»

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Отзывы о Chevrolet Niva (5)

Chevrolet 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Проходимость.

Недостатки:

Мотор, качество сборки, качество покраски, жадные официалы.

Комментарий:

Машины 2004 года выпуска были покрашены куда качественнее, чем сейчас. Машина требует доработки с новья. Качество сборки оставляет желать лучшего.

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Комментарии (4)

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Надо бы ФИАТу давно блудного сына у джиэмовской мачехи Мэри Барры забрать. И куда Маркионне смотрит.

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«„Завод Автокомпонент“ прекратил поставки комплектующих»
Хотелось бы узнать в чем причина. Закончил действовать контракт или «Завод Автокомпонент» обанкротился, или другой вариант?

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Баронин Сергей

Вариант «все дорасптлили» вам в голову не приходит?

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Каплан Илья

Не дораспелили это в хунадае, ой т.е. в корее, там президентша со своей гадалкой доила крупные предприятия. Вот вот такой распилооткатный Хлам, ну про ГМ уже только ленивый не вспоминает, как там пилили ярды, Иплан, тебе по этому это сразу в голову приходит? Ибо тови хозяева по другому не могут?

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