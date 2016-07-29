GM-АВТОВАЗ ушел в незапланированный простой

С 17 мая предприятие приостановило работу конвейера. Виновником вынужденных каникул стал поставщик предприятия.

«Завод Автокомпонент» прекратил поставки комплектующих на предприятие GM-АВТОВАЗ. В связи c этим конвейер СП вынужденно приостановлен на неопределенный срок.

На предприятии выпускают единственную модель — Chevrolet Niva, которая пользуется устойчивым спросом на рынке. Так, в апреле продажи автомобиля выросли на 2%, так же, как и по результатам четырех месяцев с начала года. Всего с января по апрель было реализовано 9526 внедорожников.

СП GM-АВТОВАЗ — это совместное предприятие General Motors и АВТОВАЗа с равными долями владения. General Motors в 2015 году свернула продажи в России, и присутствие компании на нашем рынке обозначено, по сути, лишь этой моделью. Правда, на рынке еще остаются Chevrolet Tahoe, Camaro и Corvette, но продажи этих моделей единичны.

Предприятие вынашивает планы запуска в производство второго поколения внедорожника, но они все еще очень неопределенны. Правда, недавно руководство GM-АВТОВАЗа заверило губернатора Самарской области Николая Меркушкина, что все идет по плану и уже определен объем требуемого финансирования.

Появиться Chevrolet Niva 2 должна была еще в 2016 году, но кризис и падение спроса на рынке помешали планам компании.

Пока вопрос с нивой Нивой решается, заводчане модернизируют текущее поколение модели. Недавно во всех комплектациях появились новые функции, но и цена автомобиля выросла.

Фото: «За рулем»