Первым на место ДТП прибегает «собачий патруль»

Дорожная камера с завидным постоянством фиксирует одну и ту же картину. Вернее, аварии тут происходят разные, но раньше всех на место прибегают два «Шарика» — белый и черный.

Двух любопытных дворняжек, которые обожают смотреть на дорожно-транспортные происшествия, местные прозвали «собачьей службой ДПС». Они быстро появляются словно ниоткуда и также стремглав через некоторое время покидают место происшествия. Любопытно, что сюжеты сняты в одном месте в разное время, аварии происходят с разными машинами, но на «посту» всегда одни и те же дворняги.

Из комментариев пользователей:

Батулин Кирилл: «Гаишники туда наверно уже с косточками для них приезжают. И опрашивают как свидетелей».﻿

Леонид Назаров: «А у этих собак есть Instagram, или свой канал?﻿»

Russian Car Crash channel: «Нет, их выкладывают в группу ВК Автотехцентр „Брино-Авто“. P.S. Если вы из Омска, покормите этих собачек, они находятся по адресу: г. Омск, ул. Д. Бедного д.1﻿

Константин Б. Жердев: «Нормально автоцентр себя рекламирует».﻿



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Видео: YouTube